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"Бишкек Сити" и "Мурас Юнайтед" - полуфиналисты Кубка Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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В минувшие дни прошли первые матчи четвертьфинала Кубка Кыргызстана по футболу. В борьбе за путёвку в полуфинал "Бишкек Сити" одержал победу над "Талантом" со счётом 3:1, а действующий обладатель трофея - "Мурас Юнайтед" - в непростом поединке переиграл "Озгон" со счётом 2:1.

Основное время встречи "Бишкек Сити" и "Таланта" завершилось вничью - 1:1. В дополнительное время хозяева забили два решающих мяча, благодаря голам Джалилова. Лучшим игроком матча был признан Артем Прядкин из "Бишкек Сити".

В другом матче "Мурас Юнайтед" вырвал победу в дополнительное время, забив решающий гол после автогола соперника. В этой встрече отличился Орест Костик, получивший звание лучшего игрока.

Оставшиеся два четвертьфинальных поединка состоятся сегодня, 29 июня: в Бишкеке "Алга" примет "Дордой", а в Оше "Алай" сыграет с "ОшМУ". Оба матча начнутся в 20:00 по местному времени.

По регламенту Кубка Кыргызстана-2025, стадии 1/4 финала проходят в формате одного матча, что делает каждую игру особенно напряжённой и значимой.


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URL: https://www.vb.kg/447557
Теги:
футбол, Кыргызстан
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