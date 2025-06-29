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Садыр Жапаров: "РФ остаётся важнейшим торгово-экономическим партнёром КР"

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстан придаёт приоритетное значение развитию многопланового сотрудничества с Россией, которое последовательно укрепляется в духе союзничества и стратегического партнёрства. Такое заявление сделал президент КР Садыр Жапаров на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Президент отметил, что Россия остаётся важнейшим торгово-экономическим партнёром Кыргызстана.

"Прямые инвестиции из России демонстрируют положительную динамику, а Российская Федерация продолжает оставаться крупнейшим инвестором в экономику страны. Особую роль в экономике КР играет Кыргызско-Российский фонд развития - один из ключевых инструментов в укреплении инвестиционного сотрудничества", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент обозначил положительные изменения в экономике страны, подчеркнув, что за последние три года Кыргызстан добился значительных результатов.

"Кыргызстан уверенно движется по пути устойчивого развития и прогресса. В числе наших приоритетов - энергетика, транспорт, цифровизация, туризм, а также освоение редкоземельных и критически важных минеральных ресурсов", - добавил Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/447563
Теги:
президент, Россия, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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