Садыр Жапаров: "РФ остаётся важнейшим торгово-экономическим партнёром КР"

Кыргызстан придаёт приоритетное значение развитию многопланового сотрудничества с Россией, которое последовательно укрепляется в духе союзничества и стратегического партнёрства. Такое заявление сделал президент КР Садыр Жапаров на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Президент отметил, что Россия остаётся важнейшим торгово-экономическим партнёром Кыргызстана.

"Прямые инвестиции из России демонстрируют положительную динамику, а Российская Федерация продолжает оставаться крупнейшим инвестором в экономику страны. Особую роль в экономике КР играет Кыргызско-Российский фонд развития - один из ключевых инструментов в укреплении инвестиционного сотрудничества", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент обозначил положительные изменения в экономике страны, подчеркнув, что за последние три года Кыргызстан добился значительных результатов.

"Кыргызстан уверенно движется по пути устойчивого развития и прогресса. В числе наших приоритетов - энергетика, транспорт, цифровизация, туризм, а также освоение редкоземельных и критически важных минеральных ресурсов", - добавил Садыр Жапаров.