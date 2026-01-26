В Бишкеке показали фильм "По ту сторону" к годовщине двух договоров

В Бишкеке состоялся показ франко-чешско-немецкого анимационного фильма "По ту сторону" режиссера Флоранс Миайль. Он был приурочен к 63-й годовщине Елисейского договора и 7-й годовщине Ахенского договора, которые положили основу примирению и партнёрству между Францией и Германией.

Перед началом показа выступили представители дипломатических миссий. Заместитель посла Германии Константин Селенти напомнил, что Елисейский договор, подписанный 22 января 1963 года, стал историческим шагом, завершившим многолетнюю вражду между двумя странами. В 2019 году Франция и Германия обновили свои отношения через Ахенский договор, сделав особый акцент на культурных проектах и международном сотрудничестве.

Культурный атташе посольства Франции Этьен Лансэл отметил, что именно культура позволяет двум странам говорить о сложных исторических темах с уважением и открытостью. Он подчеркнул, что Франция и Германия уже несколько лет совместно реализуют в Кыргызстане проекты в сфере искусства, музыки, кино и образования.

После выступлений зрителям показали фильм "По ту сторону". В его центре история Кионы и Адриэля, двух детей, которые вместе с семьёй покидают родную деревню после её разрушения. В пути они оказываются одни и вынуждены продолжать путешествие самостоятельно. На протяжении своего перехода через разные места они сталкиваются с опасностями, случайными проявлениями помощи и равнодушия. Путь постепенно превращается для них в процесс взросления: они учатся ориентироваться в непростых обстоятельствах и принимать решения, от которых зависит их дальнейшая судьба.

Анимация выполнена в технике живописи на стекле. Благодаря этому кадры выглядят мягкими, подвижными и эмоционально насыщенными. Такой визуальный подход усиливает впечатление от истории, но не отвлекает от диалогов и событий, которые определяют развитие сюжета.

Показ прошёл в Доме кино имени Чингиза Айтматова. Фильм демонстрировался на немецком языке с русскими субтитрами.