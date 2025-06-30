Минсельхоз КР призывает переходить на органическое производство продукции

Минсельхоз КР призывает фермеров заниматься органическим сельским хозяйством без использования пестицидов. Об это сообщает пресс-служба ведомства.
Кыргызстан - страна с богатыми сельскохозяйственными традициями и уникальной природой. Органическое производство - это не просто тренд, это ключ к сохранению нашего наследия, улучшению здоровья населения и повышению экономической конкурентоспособности страны!
Что такое органическое производство?
Это система ведения сельского хозяйства, которая:
• Запрещает синтетические пестициды и удобрения, используя природные методы.
• Сохраняет биоразнообразие, поддерживая здоровую экосистему.
• Уважает благополучие животных, обеспечивая им свободный выпас и натуральное питание.
• Производит высококачественные продукты, богатые полезными веществами и безопасные для здоровья.
Преимущества органического производства для Кыргызстана:
Улучшение здоровья населения: Более безопасные и полезные продукты.
Сохранение окружающей среды: Защита почвы, воды и воздуха от загрязнения.
Увеличение экспортного потенциала: Высокий спрос на мировом рынке открывает новые возможности.
Создание рабочих мест: Развитие сельских территорий и местной экономики.
Укрепление имиджа Кыргызстана: Мы - страна чистой и здоровой пищи!
Адаптация к изменению климата: Фермы становятся устойчивее к засухам и экстремальным погодным явлениям.
Призыв к действию:
Для фермеров: Переходите на органическое производство! Получайте выгоду от здоровой почвы, здоровых продуктов и здоровой прибыли. Обращайтесь в местные организации - они помогут с переходом на органику.
Для потребителей: Покупайте органические продукты! Поддерживайте местных фермеров, которые заботятся о вашем здоровье и окружающей среде.
Органическое производство - это осознанный выбор в пользу здоровья, устойчивого развития и процветания Кыргызстана. Вместе мы можем построить здоровое будущее для нашей страны!