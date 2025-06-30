Минсельхоз КР призывает переходить на органическое производство продукции

Минсельхоз КР призывает фермеров заниматься органическим сельским хозяйством без использования пестицидов. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

Кыргызстан - страна с богатыми сельскохозяйственными традициями и уникальной природой. Органическое производство - это не просто тренд, это ключ к сохранению нашего наследия, улучшению здоровья населения и повышению экономической конкурентоспособности страны!

Что такое органическое производство?

Это система ведения сельского хозяйства, которая:

• Запрещает синтетические пестициды и удобрения, используя природные методы.

• Сохраняет биоразнообразие, поддерживая здоровую экосистему.

• Уважает благополучие животных, обеспечивая им свободный выпас и натуральное питание.

• Производит высококачественные продукты, богатые полезными веществами и безопасные для здоровья.

Преимущества органического производства для Кыргызстана:

Улучшение здоровья населения: Более безопасные и полезные продукты.

Сохранение окружающей среды: Защита почвы, воды и воздуха от загрязнения.

Увеличение экспортного потенциала: Высокий спрос на мировом рынке открывает новые возможности.

Создание рабочих мест: Развитие сельских территорий и местной экономики.

Укрепление имиджа Кыргызстана: Мы - страна чистой и здоровой пищи!

Адаптация к изменению климата: Фермы становятся устойчивее к засухам и экстремальным погодным явлениям.

Призыв к действию:

Для фермеров: Переходите на органическое производство! Получайте выгоду от здоровой почвы, здоровых продуктов и здоровой прибыли. Обращайтесь в местные организации - они помогут с переходом на органику.

Для потребителей: Покупайте органические продукты! Поддерживайте местных фермеров, которые заботятся о вашем здоровье и окружающей среде.

Органическое производство - это осознанный выбор в пользу здоровья, устойчивого развития и процветания Кыргызстана. Вместе мы можем построить здоровое будущее для нашей страны!