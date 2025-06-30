По проекту "ФСХ -13" выдано уже более 1,4 млрд сомов

Минсельхоз КР распространил информацию о выданных кредитах по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 13" на 26 июня 2025 года.
"Растениеводство" всего выданы 877 кредитов на общую сумму 429809,0 тыс. сом
– ОАО "Айыл Банк", 434 кредитов 208383,0 тыс. сом;
– ОАО "Элдик Банк", 443 кредитов 221426,0 тыс. сом.
"Животноводство" всего выданы 4665 кредитов на общую сумму 2869617,0 тыс. сом
– ОАО "Айыл Банк", 1801 кредитов 1111296,0 тыс. сом;
– ОАО "Элдик Банк", 2864 кредитов 1758321,0 тыс. сом.
"водосберегающей технология" выданы 21 кредитов на общую сумму 16100,0 тыс.
– ОАО "Айыл Банк", 14 кредитов 11400,0 тыс. сом;
– ОАО "Элдик Банк", 7 кредитов 4700,0 тыс. сом.
"Лизинг" всего выданы 99 кредитов на общую сумму 206589,0 тыс. сом
– ОАО "Айыл Банк", 75 кредитов 151948,0 тыс. сом;
– ОАО "Элдик Банк", 24 кредитов 54641,0 тыс. сом.
Всего выданы 5662 кредитов на общую сумму 3522115,0 тыс. сом.
– ОАО "Айыл Банк", 2324 кредитов 1483027,0 тыс. сом;
– ОАО "Элдик Банк", 3338 кредитов 2039088,0 тыс. сом.