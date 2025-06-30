Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 101.70 - 102.62

Появится вдохновение. Гороскоп с 30 июня по 6 июля

89  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В завершение июня не спешите с преобразованиями. Спешка, суета и эмоции могут подталкивать к незамедлительным действиям, к действиям могут подталкивать и то, что прошла уже первая половина 2025 года, а многие задумки на этот год, так и не осуществились. Оставьте принятие решения на первые числа июля. В это время ход мыслей вернётся в созидательное русло. Появится вдохновение и на волне творческого порыва могут быть реализованы многие проекты. Растущая Луна будет способствовать запуску новых проектов, претворению планов в жизнь.

Овен – коллеги и знакомые могут критиковать за бездействие и подталкивать вас к переменам. Итог таких шагов может оказаться плачевным. Справившись с эмоциональным давлением со стороны окружения, вы сможете вернуться к делам. Возможно появление новой работы, которая существенно пополнит казну, что поможет осилить все необходимые покупки для дома, для себя и домочадцев, подготовившись к летнему отдыху. Направиться в летнее путешествие удастся уже в конце недели.

Телец – столкнувшись с резкостью в общении, как дома, так и на работе, не спешите делать выводы. Скорее всего у руководства и домочадцев плохое настроение и они склонны отвечать как им заблагорассудится. Заметив перемены в их настроении, повторно озвучьте просьбу или предложение и они вас поддержат. В течение недели предстоит расширить круг общения, а также пополнить казну. Надо лишь набраться терпения и не срываться по каждому пустяку.

Близнецы – сбивать с толку могут непроверенные новости и суетливые знакомые. Прежде чем принимать решение разберитесь в сути и глубине проблемы, а затем уже действуйте по обстоятельствам. Ситуация разрешиться довольно скоро, а потому многие задумки удастся осуществить, не испортив летнего отдыха и деловых встреч. Возможно понадобиться небольшая пауза или незначительный перенос встреч. Встреча с давними знакомыми станет началом нового этапа дружбы.

Рак – поспешные финансовые решения в ситуации разнонаправленных перемен в жизни, могут привести к потерям. Продумывая каждый свой шаг и не поддаваясь на царящий вокруг вас ажиотаж, вы сделается продуманные инвестиции и удачные покупки, преумножив, в конечном итоге, сбережения. Увлекательно сложатся поездки, а если вам необходимо заняться документами, либо отправкой товара, то не медлите. Вы сможете многое решить до начала ретроградного движения Меркурия, которое начнётся во второй половине июля.

Лев – деловые партнёры, знаемые и, даже домочадцы, могут нервировать своей несговорчивостью и нежеланием идти на компромисс. Дайте им время для размышления, не вступая в споры. Вскоре они всё сами поймут, а вы сохраните время и нервы. В течение недели предстоит неспеша решать финансовые вопросы, а заодно набираться сил. В завершении недели вас ожидает незапланированный, но приятный летний вояж и море позитивного общения.

Дева – столкнувшись с очередными интригами и необязательностью, выдержите паузу и уже тогда действуйте. Многое решится благодаря стечению обстоятельств. Интриги рассыпятся, а у исполнителей поручений проснётся совесть и они доведут начатое до конца. Возможно получение дополнительных доходов, в том числе новым заданиям, а возможно и смене работы. В завершении недели можно рассчитывать на летние путешествия и романтику.

Весы – постарайтесь не втянуться в споры, которые будут навязывать коллеги и новые знакомые. Жаркие дебаты могут перерасти в конфликты, что усложнит дальнейшее общение. С пользой сложатся встречи с давними деловыми партнёрами и друзьями. Продуктивно пройдут деловые поездки. Ближе к концу недели удастся справиться с делами и вырваться на отдых, навстречу летним приключениям. Получив море впечатлений, вы ещё и восстановите эмоциональное равновесие, а также здоровье.

Скорпион – резкость и прямолинейность может не лучшим образом отразиться на карьере, а также на семейных отношениях, что в итоге может отдалить от желаемых целей в карьере и разрушить гармонию в доме. Сосредоточившись на имеющейся работе, вы сможете укрепить финансовое положение. Пополнив казну, устраивайте летний отдых. Хорошую идею подскажут знакомые, которые только вернулись из путешествия. Поделившись своими впечатлениями и рекомендациями они помогут выбрать лучший вариант.

Стрелец – общение с друзьями, родственниками и деловыми партнёрами придаст вас бодрости и энергии, придав сил для воплощения в жизнь давно задуманных планов. Возможны частые поездки по городу, либо на природу что также наполнит жизнь яркими впечатлениями. Новости, пришедшие издалека произведут впечатление, но не торопитесь с выводами и действиями. Время расставит всё по своим местам, эмоции улягутся, и вы поймёте как лучше всего поступить.

Козерог – казна пополнится, и вы сумеете сделать отложенные покупки, решить актуальные в данный момент финансовые вопросы. Выбирайте наиболее значимые для дома и семьи цели при расходовании денег. Почувствовав вкус денег, вы можете отважиться на рискованные вложения, покупки, которые явно не по карману, что не только облегчит казну, но и станет источником проблем на ближайшее время. Будет не лишним позаботиться о сохранности денег и материальных ценностей.

Водолей – отнеситесь по-философски к происходящим переменам в вашем окружении, оставаясь верными своим принципам, но при этом и не вступая в споры. Принимая решения близких вам людей, вы сможете найти положительные моменты в происходящем, совершив нужные деловые поездки и устроив так необходимый для вас отдых. Вступая в противостояние с некоторыми людьми из вашего окружения, даже по несущественному вопросу, вы неприятно удивитесь к чему всё это способно привести.

Рыбы – усложняя жизнь дополнительными заботами и хлопотами, вы можете и намеченных дел не завершить, и достаточно не отдохнуть, что скажется на здоровье. Сохранив баланс между работой и отдыхом, вы побываете на различных мероприятиях, деловых встречах и вечеринках, насладившись летними вечерами. Возможно больше обычного поездок. Возможны долгожданные финансовые поступления, благодаря которым вы сможете устроить шопинг.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447573
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  