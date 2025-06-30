Появится вдохновение. Гороскоп с 30 июня по 6 июля

В завершение июня не спешите с преобразованиями. Спешка, суета и эмоции могут подталкивать к незамедлительным действиям, к действиям могут подталкивать и то, что прошла уже первая половина 2025 года, а многие задумки на этот год, так и не осуществились. Оставьте принятие решения на первые числа июля. В это время ход мыслей вернётся в созидательное русло. Появится вдохновение и на волне творческого порыва могут быть реализованы многие проекты. Растущая Луна будет способствовать запуску новых проектов, претворению планов в жизнь.

Овен – коллеги и знакомые могут критиковать за бездействие и подталкивать вас к переменам. Итог таких шагов может оказаться плачевным. Справившись с эмоциональным давлением со стороны окружения, вы сможете вернуться к делам. Возможно появление новой работы, которая существенно пополнит казну, что поможет осилить все необходимые покупки для дома, для себя и домочадцев, подготовившись к летнему отдыху. Направиться в летнее путешествие удастся уже в конце недели.

Телец – столкнувшись с резкостью в общении, как дома, так и на работе, не спешите делать выводы. Скорее всего у руководства и домочадцев плохое настроение и они склонны отвечать как им заблагорассудится. Заметив перемены в их настроении, повторно озвучьте просьбу или предложение и они вас поддержат. В течение недели предстоит расширить круг общения, а также пополнить казну. Надо лишь набраться терпения и не срываться по каждому пустяку.

Близнецы – сбивать с толку могут непроверенные новости и суетливые знакомые. Прежде чем принимать решение разберитесь в сути и глубине проблемы, а затем уже действуйте по обстоятельствам. Ситуация разрешиться довольно скоро, а потому многие задумки удастся осуществить, не испортив летнего отдыха и деловых встреч. Возможно понадобиться небольшая пауза или незначительный перенос встреч. Встреча с давними знакомыми станет началом нового этапа дружбы.

Рак – поспешные финансовые решения в ситуации разнонаправленных перемен в жизни, могут привести к потерям. Продумывая каждый свой шаг и не поддаваясь на царящий вокруг вас ажиотаж, вы сделается продуманные инвестиции и удачные покупки, преумножив, в конечном итоге, сбережения. Увлекательно сложатся поездки, а если вам необходимо заняться документами, либо отправкой товара, то не медлите. Вы сможете многое решить до начала ретроградного движения Меркурия, которое начнётся во второй половине июля.

Лев – деловые партнёры, знаемые и, даже домочадцы, могут нервировать своей несговорчивостью и нежеланием идти на компромисс. Дайте им время для размышления, не вступая в споры. Вскоре они всё сами поймут, а вы сохраните время и нервы. В течение недели предстоит неспеша решать финансовые вопросы, а заодно набираться сил. В завершении недели вас ожидает незапланированный, но приятный летний вояж и море позитивного общения.

Дева – столкнувшись с очередными интригами и необязательностью, выдержите паузу и уже тогда действуйте. Многое решится благодаря стечению обстоятельств. Интриги рассыпятся, а у исполнителей поручений проснётся совесть и они доведут начатое до конца. Возможно получение дополнительных доходов, в том числе новым заданиям, а возможно и смене работы. В завершении недели можно рассчитывать на летние путешествия и романтику.

Весы – постарайтесь не втянуться в споры, которые будут навязывать коллеги и новые знакомые. Жаркие дебаты могут перерасти в конфликты, что усложнит дальнейшее общение. С пользой сложатся встречи с давними деловыми партнёрами и друзьями. Продуктивно пройдут деловые поездки. Ближе к концу недели удастся справиться с делами и вырваться на отдых, навстречу летним приключениям. Получив море впечатлений, вы ещё и восстановите эмоциональное равновесие, а также здоровье.

Скорпион – резкость и прямолинейность может не лучшим образом отразиться на карьере, а также на семейных отношениях, что в итоге может отдалить от желаемых целей в карьере и разрушить гармонию в доме. Сосредоточившись на имеющейся работе, вы сможете укрепить финансовое положение. Пополнив казну, устраивайте летний отдых. Хорошую идею подскажут знакомые, которые только вернулись из путешествия. Поделившись своими впечатлениями и рекомендациями они помогут выбрать лучший вариант.

Стрелец – общение с друзьями, родственниками и деловыми партнёрами придаст вас бодрости и энергии, придав сил для воплощения в жизнь давно задуманных планов. Возможны частые поездки по городу, либо на природу что также наполнит жизнь яркими впечатлениями. Новости, пришедшие издалека произведут впечатление, но не торопитесь с выводами и действиями. Время расставит всё по своим местам, эмоции улягутся, и вы поймёте как лучше всего поступить.

Козерог – казна пополнится, и вы сумеете сделать отложенные покупки, решить актуальные в данный момент финансовые вопросы. Выбирайте наиболее значимые для дома и семьи цели при расходовании денег. Почувствовав вкус денег, вы можете отважиться на рискованные вложения, покупки, которые явно не по карману, что не только облегчит казну, но и станет источником проблем на ближайшее время. Будет не лишним позаботиться о сохранности денег и материальных ценностей.

Водолей – отнеситесь по-философски к происходящим переменам в вашем окружении, оставаясь верными своим принципам, но при этом и не вступая в споры. Принимая решения близких вам людей, вы сможете найти положительные моменты в происходящем, совершив нужные деловые поездки и устроив так необходимый для вас отдых. Вступая в противостояние с некоторыми людьми из вашего окружения, даже по несущественному вопросу, вы неприятно удивитесь к чему всё это способно привести.

Рыбы – усложняя жизнь дополнительными заботами и хлопотами, вы можете и намеченных дел не завершить, и достаточно не отдохнуть, что скажется на здоровье. Сохранив баланс между работой и отдыхом, вы побываете на различных мероприятиях, деловых встречах и вечеринках, насладившись летними вечерами. Возможно больше обычного поездок. Возможны долгожданные финансовые поступления, благодаря которым вы сможете устроить шопинг.

Астролог Андрей Рязанцев