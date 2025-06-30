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В посольстве Ирана в Кыргызстане будет открыта книга соболезнований

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- Нина Ничипорова
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Как сообщили в посольстве Ирана в Кыргызстане, в связи с мученической гибелью более 600 граждан Ирана, включая генералов и преподавателей университетов, а также сотен мирных жителей, детей и женщин, в результате атак израильского режима на территорию Исламской Республики Иран в посольстве Исламской Республики Иран в Бишкеке (ул.Раззакова, 36) 1 июля 2025 года с 9:00 до 18:00 будет открыта Книга соболезнований.

Как ранее сообщалось, в Иране 28 июня прошли похороны военных начальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших во время конфликта с Израилем. Церемония прошла в Тегеране на площади Революции. На похоронах присутствовал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Официальный представитель Минздрава Исламской Республики Иран Хосейн Керманпур 25 июня сообщил, что всего во время 12-дневнего конфликта Ирана с Израилем и США погибли 627 человек, 4870 человек пострадали.


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URL: https://www.vb.kg/447574
Теги:
Иран, посольство, соболезнование, похороны
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