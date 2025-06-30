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ГКНБ КР задержан вице-мэр Бишкека Талайбек Байгазиев

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- Азиз Осмонов
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ГКНБ КР 27 июня 2025 года, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту "Вымогательства взятки", при возвращении части ранее полученных денежных средств в размере 35 000 долларов США, был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР – вице-мэр Бишкекп – Б.Т.А. (Байгазиев Талайбек Оскарович). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что указанные денежные средства были затребованы Б.Т.А. для лоббирования интересов иностранной компании в рамках инвестиционного проекта по реконструкции ТЭЦ Бишкека. Однако Б.Т.А. после получения денежных средств уклонялся от исполнения ранее достигнутых в рамках проекта договоренностей.

В настоящее время ведется работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности других причастных лиц.

Камчыбек Ташиев также раскрыл детали задержания Байгазиева. Его подозревают в получении $50 тысяч от инвестора, приехавшего в столицу, в обмен на обещание содействия в решении делового вопроса.

"Осенью прошлого года он взял $50 тысяч, пообещал инвестору помощь, но свои обязательства не выполнил. Вчера вернул $25 тысяч и в этот же день был задержан. Сегодня он находится в следственном изоляторе и уже признал вину", - сообщил Ташиев. Глава ГКНБ пообещал в ближайшее время будет видео с признанием чиновника.


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URL: https://www.vb.kg/447575
Теги:
ГКНБ, мэрия, задержание, Бишкек
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