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В Бишкеке обсудили сотрудничество судебных экспертов КР и РФ

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В Бишкеке обсудили сотрудничество судебных экспертов КР и специалистов ФТС РФ

В Судебно-экспертной службе при МЮ КР состоялась рабочая встреча с делегацией Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ЦЭКТУ) во главе с начальником управления Георгием Самосоровым.

Рабочая встреча прошла в рамках развития международного сотрудничества в области судебной и криминалистической экспертизы, в частности, по вопросам анализа наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Стороны обсудили:

- техническое оснащение лабораторий Судебно-экспертной службы Кыргызстана;

- методы и практику экспертиз, проводимых в ЦЭКТУ;

- проблемные аспекты идентификации различных групп контролируемых веществ с учетом различий в законодательных нормах;

- вопросы методического обеспечения и спектральных библиотек, необходимых для точной идентификации;

- современные подходы к качественному и количественному анализу прекурсоров с использованием инструментальных методов.

Отдельное внимание было уделено требованиям к квалификации экспертов, а также обмену опытом по улучшению аналитических методик.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении профессионального взаимодействия, обмене знаниями и развитии экспертного потенциала в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.


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URL: https://www.vb.kg/447577
Теги:
Россия, Кыргызстан, судмедэкспертиза
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