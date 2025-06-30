В Бишкеке обсудили сотрудничество судебных экспертов КР и РФ

В Бишкеке обсудили сотрудничество судебных экспертов КР и специалистов ФТС РФ
В Судебно-экспертной службе при МЮ КР состоялась рабочая встреча с делегацией Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ЦЭКТУ) во главе с начальником управления Георгием Самосоровым.
Рабочая встреча прошла в рамках развития международного сотрудничества в области судебной и криминалистической экспертизы, в частности, по вопросам анализа наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Стороны обсудили:
- техническое оснащение лабораторий Судебно-экспертной службы Кыргызстана;
- методы и практику экспертиз, проводимых в ЦЭКТУ;
- проблемные аспекты идентификации различных групп контролируемых веществ с учетом различий в законодательных нормах;
- вопросы методического обеспечения и спектральных библиотек, необходимых для точной идентификации;
- современные подходы к качественному и количественному анализу прекурсоров с использованием инструментальных методов.
Отдельное внимание было уделено требованиям к квалификации экспертов, а также обмену опытом по улучшению аналитических методик.
Стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении профессионального взаимодействия, обмене знаниями и развитии экспертного потенциала в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.