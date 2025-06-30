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Сборная Кыргызстана примет участие в CAFA Nations Cup-2025

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- Самуэль Деди Ирие
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Национальная сборная Кыргызстана по футболу выступит на международном турнире CAFA Nations Cup-2025, который пройдет с 29 августа по 8 сентября в столицах Таджикистана и Узбекистана - Душанбе и Ташкенте. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Центральной Азии (CAFA).

В соревнованиях примут участие восемь команд: шесть сборных стран-членов CAFA - Кыргызстан, Афганистан, Иран, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также две приглашённые сборные - Малайзия и Оман.

Команды будут разделены на две группы по четыре сборные. Матчи группы A пройдут в Ташкенте, а группы B - в Душанбе. Победители групп встретятся в финале, а вторые места разыграют бронзовые медали турнира.

Жеребьевка группового этапа назначена на 3 июля. Сборные Таджикистана и Узбекистана как хозяева турнира будут автоматически посеяны в группы B и A соответственно.

Турнир станет отличной возможностью для сборной Кыргызстана укрепить свои позиции в регионе и подготовиться к будущим международным стартам.


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URL: https://www.vb.kg/447579
Теги:
футбол, Кыргызстан
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