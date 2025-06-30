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Кубок Кыргызстана-2025: Определились все полуфиналисты турнира

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- Самуэль Деди Ирие
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Завершились четвертьфинальные матчи Кубка Кыргызстана по футболу. По их итогам в полуфинал вышли: "Бишкек Сити", "Мурас Юнайтед", "Дордой" и "Алай". Об этом сообщает пресс-служба КПФЛ.

28 июня были сыграны первые два четвертьфинала. "Бишкек Сити" одержал победу над "Талантом" со счётом 3:1 после дополнительного времени. Голами отличились Криштиану и дважды Джалилов. В другом матче действующий обладатель трофея "Мурас Юнайтед" одолел "Озгон" - 2:1. Победный мяч был забит в овертайме после автогола Зотько.

29 июня в зоне "Север" "Дордой" на выезде обыграл "Алгу" - 3:1. Первый мяч стал результатом автогола Предрага Касчелана, затем отличились Алексей Лобов и Мамыралиев. Единственный ответный гол у "Алги" записал на свой счёт Ырыскелди Маданов.

В тот же день в зоне "Юг" "Алай" в домашнем матче разгромил "ОшМУ" - 4:0. Хет-трик оформил Алексей Зинкевич, еще один мяч забил Яловенко.

Согласно регламенту, пары полуфиналистов будут определены путем жеребьевки - команды из зоны "Север" встретятся с представителями зоны "Юг". В отличие от 1/4 финала, на этом этапе будут сыграны два матча - дома и на выезде.

Полуфиналы Кубка Кыргызстана обещают быть напряжёнными и полными интриги.


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URL: https://www.vb.kg/447580
Теги:
футбол, Кыргызстан
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