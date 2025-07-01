Погода
$ 87.26 - 87.75
€ 101.70 - 102.62

"Насаф" близок к аренде форварда сборной Кыргызстана Жоэля Кожо

354  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ФК "Насаф" из Узбекистана ведет переговоры об аренде форварда сборной Кыргызстана Жоэля Кожо. Как сообщает upl.uz, иранский клуб "Эстегляль", владеющий правами на игрока, готов рассмотреть вариант аренды в летнее трансферное окно.

Ранее рассматривался переход Кожо в узбекский "Андижан", однако сейчас приоритетом стал именно "Насаф". Под руководством тренера Рузикула Бердыева "Насаф" является одним из главных претендентов на титул в Суперлиге Узбекистана и готовится к выступлению в осенней стадии Лиги чемпионов АФК.

Жоэль Кожо уже имеет опыт выступлений в чемпионате Узбекистана - в сезоне 2023 года он играл за самаркандское "Динамо", где стал лучшим бомбардиром Про-лиги, забив 21 гол.

Переход в "Насаф" может стать важным шагом в карьере футболиста и позволит ему заявить о себе на высоком уровне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447583
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  