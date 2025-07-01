"Насаф" близок к аренде форварда сборной Кыргызстана Жоэля Кожо

ФК "Насаф" из Узбекистана ведет переговоры об аренде форварда сборной Кыргызстана Жоэля Кожо. Как сообщает upl.uz, иранский клуб "Эстегляль", владеющий правами на игрока, готов рассмотреть вариант аренды в летнее трансферное окно.

Ранее рассматривался переход Кожо в узбекский "Андижан", однако сейчас приоритетом стал именно "Насаф". Под руководством тренера Рузикула Бердыева "Насаф" является одним из главных претендентов на титул в Суперлиге Узбекистана и готовится к выступлению в осенней стадии Лиги чемпионов АФК.

Жоэль Кожо уже имеет опыт выступлений в чемпионате Узбекистана - в сезоне 2023 года он играл за самаркандское "Динамо", где стал лучшим бомбардиром Про-лиги, забив 21 гол.

Переход в "Насаф" может стать важным шагом в карьере футболиста и позволит ему заявить о себе на высоком уровне.