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Бишкек выиграл Кубок Кыргызстана по футзалу среди юношей U-17

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- Самуэль Деди Ирие
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В спорткомплексе Кыргызского футбольного Союза в Бишкеке прошли финальные игры Кубка Кыргызстана по футзалу среди юношеских команд областей (U-17).

В финальной стадии турнира сыграли сборные Бишкек, Ош, Нарын и Талас. В решающем матче команда Бишкека уверенно победила Ош со счетом 5:1 и стала чемпионом турнира.

В поединке за третье место сборная Нарына разгромила команду Таласской области - 10:0.

Лучшие игроки турнира:

Вратарь - Эркинбаев Даниел (Ош)

Защитник - Мелисбеков Баяман (Талас)

Нападающий - Каныбеков Атай (Бишкек)

Лучший бомбардир - Женишов Актан (Нарын)

Лучший игрок - Маматов Артур (Бишкек)

Лучший судья - Сулайманов Шамил

Фотоотчет и подробности доступны на странице Ассоциации футзала Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/447588
Теги:
футзал, Бишкек, Кыргызстан
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