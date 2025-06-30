Бишкек выиграл Кубок Кыргызстана по футзалу среди юношей U-17

В спорткомплексе Кыргызского футбольного Союза в Бишкеке прошли финальные игры Кубка Кыргызстана по футзалу среди юношеских команд областей (U-17).

В финальной стадии турнира сыграли сборные Бишкек, Ош, Нарын и Талас. В решающем матче команда Бишкека уверенно победила Ош со счетом 5:1 и стала чемпионом турнира.

В поединке за третье место сборная Нарына разгромила команду Таласской области - 10:0.

Лучшие игроки турнира:

Вратарь - Эркинбаев Даниел (Ош)

Защитник - Мелисбеков Баяман (Талас)

Нападающий - Каныбеков Атай (Бишкек)

Лучший бомбардир - Женишов Актан (Нарын)

Лучший игрок - Маматов Артур (Бишкек)

Лучший судья - Сулайманов Шамил

Фотоотчет и подробности доступны на странице Ассоциации футзала Кыргызстана.