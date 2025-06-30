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В США планируют создать резервацию-изолятор для мигрантов

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- Азиз Осмонов
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Правительство США одобрило строительство нового следственного изолятора на территории национального парка Эверглейдс во Флориде. Учреждение получило название "Аллигатор Алькатрас" и рассчитано на пять тысяч мест. Его открытие запланировано на начало июля, сообщает USA Today. Против проекта выступают местные адвокаты и экологические организации.

Изолятор разместили на территории старого аэродрома, окружённого болотами, аллигаторами и питонами. Площадь объекта составляет около 100 квадратных километров. По словам властей, это временная мера, а ежегодное содержание центра обойдётся федеральному бюджету в 450 миллионов долларов.

Как сообщил генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер, в изоляторе будут содержаться мигранты, задержанные во Флориде и других штатах.


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URL: https://www.vb.kg/447590
Теги:
США, трудовая миграция, Кыргызстан
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