Принуждали переписывать недвижимость. ГКНБ задержал членов ОПГ

ГКНБ задержал членов организованной преступной группы по подозрению в незаконном завладении имуществом частной строительной компании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, ранее судимые участники группы Б.К.Н., Ы.Р.А. и Ж.А.М. вступили в преступный сговор с целью незаконного обогащения. Путем угроз физического насилия и давления они принудили руководство строительной фирмы переоформить объекты недвижимости на аффилированных лиц, обещая взамен предоставить строительные материалы.

Группировка регулярно появлялась в офисе компании, оказывая давление и вынуждая предпринимателей отказаться от собственности.

В результате следственно-оперативных мероприятий все водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Продолжается расследование, в том числе по установлению лиц, причастных к финансированию ОПГ, связанной с Камчы Асанбеком (Кольбаевым).