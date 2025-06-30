Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 101.70 - 102.62

В Балыкчы прошёл чемпионат Кыргызстана по парусному спорту

269  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Балыкчы состоялся Открытый чемпионат Кыргызстана по парусному спорту. Об этом сообщает сайт Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных регионов Кыргызстана, а также гости из Узбекистана. Участники боролись за медали в различных возрастных и технических категориях.

Победители:

Класс "Оптимист":

1-е место - Бексултан Мирланбеков

2-е место - Артём Литвинов

3-е место - Ислам Джангиров

Среди девушек:

1-е место - Дарья Аброськина

2-е место - Хадижа Ыбыкеева

3-е место - Алия Бактыбекова

Класс "Луч-4.7":

1-е место - Фаррух Каримов (Узбекистан)

2-е место - Амир Канатбеков

3-е место - Даниил Калашников (Узбекистан)

Турнир прошёл на высоком организационном уровне и стал очередным шагом в развитии парусного спорта в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447592
Теги:
Балыкчы, парусный спорт, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  