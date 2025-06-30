В Балыкчы прошёл чемпионат Кыргызстана по парусному спорту

В городе Балыкчы состоялся Открытый чемпионат Кыргызстана по парусному спорту. Об этом сообщает сайт Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных регионов Кыргызстана, а также гости из Узбекистана. Участники боролись за медали в различных возрастных и технических категориях.

Победители:

Класс "Оптимист":

1-е место - Бексултан Мирланбеков

2-е место - Артём Литвинов

3-е место - Ислам Джангиров

Среди девушек:

1-е место - Дарья Аброськина

2-е место - Хадижа Ыбыкеева

3-е место - Алия Бактыбекова

Класс "Луч-4.7":

1-е место - Фаррух Каримов (Узбекистан)

2-е место - Амир Канатбеков

3-е место - Даниил Калашников (Узбекистан)

Турнир прошёл на высоком организационном уровне и стал очередным шагом в развитии парусного спорта в Кыргызстане.