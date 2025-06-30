В Балыкчы прошёл чемпионат Кыргызстана по парусному спорту

В городе Балыкчы состоялся Открытый чемпионат Кыргызстана по парусному спорту. Об этом сообщает сайт Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных регионов Кыргызстана, а также гости из Узбекистана. Участники боролись за медали в различных возрастных и технических категориях.
Победители:
Класс "Оптимист":
1-е место - Бексултан Мирланбеков
2-е место - Артём Литвинов
3-е место - Ислам Джангиров
Среди девушек:
1-е место - Дарья Аброськина
2-е место - Хадижа Ыбыкеева
3-е место - Алия Бактыбекова
Класс "Луч-4.7":
1-е место - Фаррух Каримов (Узбекистан)
2-е место - Амир Канатбеков
3-е место - Даниил Калашников (Узбекистан)
Турнир прошёл на высоком организационном уровне и стал очередным шагом в развитии парусного спорта в Кыргызстане.