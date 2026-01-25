В КР планируют создать современную гослабораторию для ранней диагностики

Министр здравоохранения Кыргызстана Каныбек Досмамбетов объявил о начале разработки проекта по созданию в Бишкеке современной государственной референс-лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый центр будет оснащён высокотехнологичным оборудованием, получать данные через цифровую платформу и опираться на собственную логистику. Планируется разветвлённая сеть подразделений в регионах, что должно повысить доступность диагностики и снизить финансовую нагрузку на население.

Решение связано с тем, что существующая государственная лабораторная служба не отвечает современным требованиям. Это ограничивает своевременную диагностику, особенно при выявлении онкологических и других тяжёлых заболеваний. Министр подчеркнул, что позднее обращение пациентов на 3–4 стадиях остаётся одной из ключевых проблем. По его словам, отсутствие эффективной лабораторной системы напрямую влияет на запоздалое выявление болезней. Он отметил, что точный диагноз - это половина успешного лечения.

Министерство также рассматривает кадровый блок. Кыргызской государственной медицинской академии поручено изучить возможность открытия факультета подготовки врачей лабораторного профиля. Медицинским колледжам рекомендовано усилить подготовку лаборантов. Для научно-методического сопровождения проекта привлечён профессор Рысбек Абдылдаев, специалист по раннему выявлению онкологических заболеваний, в том числе с опытом работы в США.

В ходе визита в одну из ведущих частных лабораторий министр ознакомился с её инфраструктурой. Он изучил организацию диагностических процессов, контроль качества, логистику и цифровые решения. Частные лаборатории сегодня выполняют значительную часть исследований, что увеличивает расходы граждан. По мнению министра, создание единой государственной лаборатории позволит сократить эту нагрузку.

Отдельно Досмамбетов подчеркнул важность автоматизации и цифровой аналитики. Электронный обмен данными и анализ нозологий позволят оценивать распространённость заболеваний и риски по регионам, что необходимо для управления системой здравоохранения и развития доказательной медицины.

Министерство продолжит изучать логистические и технологические модели, чтобы адаптировать лучшие практики для будущей референс-лаборатории. Проект предусматривает строительство лаборатории с нуля, закупку оборудования, формирование региональной сети, внедрение логистики, системы контроля качества и цифровой платформы.