Кыргызстан избран председателем Программы СПЕКА на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. Решение принято в Ашхабаде в рамках недели СПЕКА, где состоялись двадцатая сессия Руководящего совета и второе заседание Руководящего комитета Фонда СПЕКА.

Председательствование даст Кыргызстану дополнительные возможности для укрепления международного имиджа, продвижения национальных интересов и участия в развитии Программы СПЕКА.

Важным итогом мероприятий также стало принятие документов для практического запуска Фонда СПЕКА. В дальнейшем Фонд будет реализовывать проекты, в том числе на территории Кыргызской Республики.

Справочно: Руководящий совет Программы СПЕКА собирается ежегодно. Он определяет стратегические приоритеты, утверждает планы работы, рассматривает отчёты и принимает решения по деятельности тематических рабочих групп.