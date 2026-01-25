Погода
$ 87.36 - 87.80
€ 102.50 - 103.50

Кыргызстан избран председателем Программы СПЕКА на 2026 год

245  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан избран председателем Программы СПЕКА на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. Решение принято в Ашхабаде в рамках недели СПЕКА, где состоялись двадцатая сессия Руководящего совета и второе заседание Руководящего комитета Фонда СПЕКА.

Председательствование даст Кыргызстану дополнительные возможности для укрепления международного имиджа, продвижения национальных интересов и участия в развитии Программы СПЕКА.

Важным итогом мероприятий также стало принятие документов для практического запуска Фонда СПЕКА. В дальнейшем Фонд будет реализовывать проекты, в том числе на территории Кыргызской Республики.

Справочно: Руководящий совет Программы СПЕКА собирается ежегодно. Он определяет стратегические приоритеты, утверждает планы работы, рассматривает отчёты и принимает решения по деятельности тематических рабочих групп.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447595
Теги:
Минэкономики, ООН, Туркменистан, Центральная Азия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  