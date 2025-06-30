Верность долгу на передовой: Генерал-майор милиции Жапар Шабиров

В июле 2025 года исполняется 105 лет со дня рождения генерал-майора милиции Жапара Шабирова. Его именем назван Республиканский учебный центр Министерства внутренних дел КР.

Немного истории

История образования и развития органов внутренних дел является неотъемлемой частью отечественной истории. На протяжении всех этапов истории сотрудники органов внутренних дел достойно исполняли главное предназначение – находиться на передовой борьбы с преступностью и всегда становиться на защиту своей земли и соотечественников, их законных прав и интересов.

Верность долгу неоднократно проверялась на прочность, сотрудники милиции ежедневно несли тяжелую, но столь необходимую для общества службу, искореняли преступность в военное и послевоенное время. На этих примерах воспитывается молодое поколение, именно поэтому мы обязаны не только сохранить память о заслугах наших предшественников,

но и приумножить все то, чего удалось достичь за существования милиции. Мы не должны забывать тех, кто верой и правдой десятилетиями служил своему народу и внёс значительный вклад в укрепление правопорядка в стране.

25 июня 2025 года состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня образования Республиканского учебного центра Министерства внутренних дел КР. Это учебное заведение, осуществляющее первоначальную профессиональную подготовку сотрудников органов внутренних дел, в том числе осуществляющее задачи переподготовки и повышения квалификации рядового и младшего начальствующего состава, носит имя генерал-майора милиции Ж.Ш. Шабирова.

Жапар Шабиров родился 1 июля 1920 года в селе Орукту Иссык-Кульской области. Начальное обучение получил в сельской школе. После ее окончания в1936 году Шабиров поступил в Тюпский сельскохозяйственный техникум Иссык-Кульской области. По его завершению стал работать там в качестве преподавателя. В 1942 году решением обкома его направили на учебу в военно-учебное заведение в Алматы.

Время службы Шабирова совпало с самым трудным периодом в истории как страны, так и милиции - период борьбы против преступности в годы Великой Отечественной войны, когда остро встала кадровая проблема. Поэтому, карьеру в милиции Жапар Шабиров начал участковым инспектором в Тюпском районном отделении милиции Иссык-Кульской области, а затем в 1943 году был переведен на должность оперуполномоченного уголовного розыска областной милиции.

С началом Великой Отечественной войны на сотрудников милиции были дополнительно возложены обязанности борьбы с диверсиями, вредительством, дезертирством. Были созданы отделы борьбы с бандитизмом (ОББ). Многие из офицеров уголовного розыска впоследствии стали руководителями отделов и управлений МВД Киргизской ССР. В те трудные военные и послевоенные годы милиция проводила огромную работу по укреплению правопорядка и обузданию преступности, созданию условий для мирного труда граждан.

Война круто изменила привычный ритм жизни в республике. Перестройка хозяйственной жизни с мирной на военную, расширение производственных мощностей, быстрый ввод в строй эвакуированных предприятий являлись важнейшими задачами военного времени. В республику было эвакуировано оборудование более 30 промышленных предприятий из оккупированных районов Украины, России и Беларуси. На базе этих предприятий построены новые, начавшие за короткий срок выпускать необходимую для фронта продукцию.

Органы внутренних дел вели большую работу по обеспечению общественного порядка и местах временного проживания репрессированных народов - "спецпереселенцев" с Северного Кавказа. Милиция их размещала, спасала от голодной смерти. По состоянию на 1 августа 1944 года на территории Кыргызстана было расселено свыше 30 600 семей переселенцев численностью более чем 124 000 человек.

Рост преступности в послевоенные годы стал очень серьезной проблемой, которую была вынуждена решать страна, пережившая страшную войну. По официальным данным, в первый послевоенный 1946-й год органы внутренних дел зарегистрировали по всему СССР 1 миллион 14 тысяч 274 преступлений. Это оказалось почти на 20% больше, чем в 1945 году. А в 1947 году этот показатель стал еще выше.

В 1946 году Жапара Шабирова направили на учебу в высшую школу МВД СССР в Москве. В 1948 году он стал начальником отделения по борьбе с бандитизмом по Иссык-Кульской области. В апреле 1949 года по рекомендации руководства МВД его назначили заместителем начальника отдела кадров МВД. В 1950 году - заместителем министра внутренних дел по кадрам, а в 1957 году - первым заместителем министра внутренних дел Киргизской ССР.

В 50-е годы прошлого века органы милиции стали объектом существенных реорганизаций и структурных изменений. Меры по сокращению управленческого аппарата, улучшению стиля работы, развитию инициативы и самостоятельности низовых подразделений милиции, укреплению связей с трудовыми коллективами и широкой общественностью несколько повысили эффективность оперативно-служебной работы органов МВД.

Привлечение все большего числа граждан к охране общественного порядка стало одним из показателей перехода милиции от карательных функций к функциям охраны прав граждан от преступных посягательств. Милиция теперь была больше ориентирована на охрану общественного порядка и борьбу с преступностью.

После окончания Великой Отечественной войны во всех республиках бывшего СССР сложилась крайне сложная криминогенная обстановка, характеризующаяся ростом преступности. Главной задачей милиции стала ликвидация последствий войны в области охраны общественного порядка и борьбы с преступностью.

Пик преступности

Пик противоправных действий пришелся на 1948–1949 годы. Увеличилось число краж, грабежей, разбоев, мошенничеств и других тяжких преступлений. Сотрудникам милиции приходилось работать сутками, сидеть в засадах, организовывать погони. И все это ради спокойствия граждан, стабильности в государстве.

Также в послевоенный период в республике остро стояла проблема с наркотиками и наркоманией. В 1950-1960-х годах в Кыргызстане на государственном уровне легально выращивали коноплю для получения сырья для отраслей промышленности и опийный мак с целью получения из него опиума-сырца для нужд фармацевтической промышленности. К осени, когда начиналась уборка урожая конопли, в республику прибывало большое количество граждан из других районов СССР. Проверки показывали, что многие из них наркоманы и спекулянты.

Руководство страны неоднократно ставило перед союзным центром вопрос о прекращении в регионе выращивания южной конопли. И только в июне 1964 года в Москве было принято постановление: запретить, начиная с 1965 года, повсеместно в Киргизской ССР посевы южной Чуйской конопли.

В то же время всё больше нарастала опасность хищений и спекуляции опием-сырцом, что вызывало большое беспокойство в народе. Всё это настораживало и диктовало необходимость усиления борьбы с расхитителями. В этих целях органы милиции совместно с общественностью принимали меры к обеспечению сохранности собранного опия-сырца во время уборочной работы. Охранялись плантации опийного мака, был установлен строгий режим для сборщиков.

Поэтому, на Жапара Шабирова легла тяжелая ноша сохранения общественного порядка. Плюс он работал в системе подготовки кадров органов внутренних дел. Пытаясь укрепить дисциплину и покончить с нарушениями законности среди личного состава, руководство МВД делало ставку на проведение жестких дисциплинарных мер и кадровых чисток. Отметим, что первая школа милиции открылась еще в 1925 году в Пишпеке, куда принимались граждане не моложе 21 года.

Для решения задачи была развернута сеть подготовки и переподготовки кадров милиции через краткосрочные учебные сборы и курсы, организовано направление на учебу слушателей в высшие и средние специальные учебные заведения МВД СССР. Происшедшие изменения в кадровом составе позитивно сказались на сокращении случаев нарушений законности.

В целях эффективной организации деятельности органов внутренних дел Жапара Шабирова направили на юг республики, где с 1959 по 1969 год он возглавлял УВД Ошской области.

Школа милиции

В 1969 году была создана Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР. Начальником школы назначили генерал-майора милиции Жапара Шабирова. Первый набор был осуществлен в октябре 1969 года из числа сотрудников милиции и гражданской молодежи, демобилизованной из рядов Советской Армии. Там же действовал учебный центр, где сотрудники милиции проходили первоначальную подготовку и курсы повышения квалификации.

За многолетнюю деятельность школа милиции подготовила несколько десятков тысяч сотрудников органов внутренних дел. Среди них руководители МВД республики, начальники облгоррайорганов. Среди выпускников этого учебного заведения, есть те, кто проявил в мирное время героизм в борьбе с преступностью и охране общественного порядка и погибли при исполнении служебного долга. Все они посмертно награждены медалью "Эрдик".

Учитывая заслуги первого начальника ФССШМ МВД, распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 14 мая 2001 года Средней специальной школе МВД КР присвоено имя генерал-майора милиции Жапара Шабирова.

Средняя специальная школа МВД КР ныне преобразована в Республиканский учебный центр МВД КР и является современным профессиональным учебным заведением, укомплектованное всей необходимой учебно-материальной базой.

В 2021 году во время официального мероприятия, посвященного 100-летию генерал-майора милиции Жапара Шабирова, была презентована книга руководителя Президентского Архива Мелиса Айдаркулова. Книга представляет собой биографическое исследование жизни и деятельности Жапара Шабирова, широко представлены воспоминания современников, воспоминания близких. Кроме того в книге собраны творческие работы генерал-майора милиции. В своих стихах Жапар Шабиров выражает своё душевное состояние, свои мысли о мире и человеке, о родном крае, открывает свой внутренний мир.

*Из воспоминаний сына генерал-майора милиции Жапара Шабирова Назара Шабирова:

"Мои воспоминания об отце - это попытка отдать часть того огромного долга, который лежит на каждом из нас и размеры которого постигаешь в полной мере лишь тогда, когда родителей уже нет рядом.

Мой отец Жапар Шабиров увлекался стрельбой и отлично стрелял из разного вида оружия. Он любил спорт и достаточно времени уделял тренировкам, всегда старался держать себя в спортивной форме. Он записал меня в спортивную команду по футболу, это оказало позитивное воздействие на развитие физического совершенствования. Я играл за сборную команду Кыргызстана по футболу сначала в детском, а потом и в юношеском составе, и за сборную института, где учился.

Мои родители жили скромно, без излишеств. Когда папу перевели на работу в город Фрунзе и выделили им с мамой комнату в целых 10 квадратных метров в ведомственном доме на Дзержинке. Отец нес службу, мама работала в газете, а я ходил в садик. Потихоньку послевоенная жизнь налаживалась, приходило благополучие. Когда мне было 10 лет, родители взяли меня с собой на курорт в город Сочи. Эти яркие впечатления от той поездки останутся в моей памяти навсегда.

Череда удивительных событий началась для меня с железнодорожного вокзала. Я впервые ехал на поезде, увидел Красную площадь, был в мавзолее, увидел воочию Черное море. Эти события, подаренные мне моим отцом, оставили неизгладимый след в моей жизни".

*Из воспоминаний внучки генерала Шабирова Айгуль Шабировой:

"Воспоминания о дедушке и бабушке – это самые теплые и уютные моменты в жизни, дарят драгоценное ощущение. Они были для меня теплом, счастьем. тихой таванью, целым миром бесконечной любви.

Я безгранично благодарна им за то, что они своим примером привили мне понимание того, что достоинство и честь превыше всего, что порядочность и честность, доброта, вера и любовь - путь к счастью и гармонии в жизни.

В детстве я, как и все дети, любила рисовать, и делала это при каждой возможности. Чон Ата ценил мои труды, всегда поддерживал, чувство гордости за такую поддержку и признательность было бесконечно.

Мне всегда было интересно где и как работает чон ата, и они достаточно часто брали меня с собой. Я и младший брат ходили на все государственные парады и награждения курсантов, на другие торжественные мероприятия, в которых участвовал чон ата.

Несколько раз мне удалось побывать и на работе у Чон ата. Его кабинет был очень большим и строгим, как в советском кино. Все в классическом стиле, стены обшиты деревом, массивная мебель, огромный письменный стол и большие окна, откуда весь кабинет заливал солнечный свет. Но особое внимание привлекало большое лимонное дерево. Чон ата за ним ухаживал и дерево давало от 10 до 15 плодов в год. Все, кто знали об этом, восхищались размерами плодов и плодовитостью дерева. В те времена таких плодоносящих лимонных кустов ни у кого не было....

***

Всю свою жизнь Жапар Шабиров посвятил служению милиции. Он ушел на пенсию в декабре 1982 года, а в 1983 году стал председателем Совета ветеранов, активно занимался общественной деятельностью, принимал участие в сборе материалов для музея.

Генерал-майор Жапар Шабиров получил множество государственных и ведомственных наград за ответственное, безупречное выполнение служебных обязанностей и значительный вклад в борьбу с преступностью.

В октябре 2022 года в селе Орто-Орукту Иссык-Кульского района ему открыли памятник.

Автор Эрнис Осмонбаев, пресс-служба МВД КР