В Тогуз-Тороо фермерам распределили дизельное топливо по льготной цене

На 2025 год Фонд государственных материальных резервов выделил Тогуз-Торскому району квоту в размере 46,2 тонны дешевого дизельного топлива. Эта квота предназначена для проведения весенних полевых работ в установленные сроки.

Для поддержки посевных работ сельским фермерам было распределено 25,5 тонны дизельного топлива по льготной цене 65 сом за литр с использованием талонов.

В районе отсутствует автозаправочная станция "Ред Петролиум", что вызывало сложности с доставкой топлива и получением талонов.

Для решения этой проблемы, по предложению Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, была разработана дополнительная программа в приложении "Red Pay", которая облегчает распределение льготного дизельного топлива.

Также, в рамках подготовки к уборочной кампании, в район было доставлено 1,5 тонны топлива с помощью мобильной заправки, которое распределили среди 15 фермеров по 100 литров каждому.