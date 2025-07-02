В Минсельхозе презентована карта по исполнению решения Элдик Курултая

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР прошла презентация Ситуационной интерактивной карты по исполнению решений Элдик Курултая.

Новая цифровая платформа разработана с целью отслеживания выполнения мероприятий, утверждённых по итогам III Элдик Курултая (20–21 декабря 2024 года) и встреч с делегатами, прошедших с 6 января по 4 мая 2025 года.

Интерактивная карта создана по поручению заместителя председателя кабинета министров - министра Бакыта Торобаева и размещена на официальном сайте Министерства.

Её реализацией занималось государственное учреждение "АгроСмарт". Проект направлен на обеспечение открытости и оперативного контроля за ходом исполнения решений Курултая.

В рамках мероприятия для сотрудников центрального аппарата Министерства и подведомственных организаций был проведён обучающий семинар по использованию карты и размещению актуальной информации о выполнении мероприятий.

Семинар провели заместитель министра Асель Кененбаева, главный специалист отдела планирования, мониторинга и статистики Нурайым Айдыралиева, а также сотрудники ГУ "АгроСмарт".