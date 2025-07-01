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В Кыргызстане функционируют 178 МТС для поддержки сельхозпроизводителей

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- Светлана Лаптева
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В целях своевременного и качественного оказания механизированных услуг сельским товаропроизводителям, создания благоприятных условий для развития лизинга, обновления и технической модернизации аграрного сектора по инициативе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности при поддержке Правительства Кыргызской Республики в марте 2016 года было принято распоряжение Правительства №107.

В соответствии с этим распоряжением в регионах страны были организованы машинно-тракторные станции (МТС), оказывающие агротехнические механизированные услуги.

С момента принятия решения по всей республике создано 178 МТС, из которых 61 - муниципальные и 117 - частные, в распоряжении которых находится около 4000 единиц сельскохозяйственной техники.

Распределение МТС по регионам следующее:

Нарын - 29,

Ысык-Куль - 32,

Ош - 19,

Баткен - 10,

Чуй - 38,

Талас - 23,

Жалал-Абад - 25.

МТС предоставляют услуги по обработке земли, уборке урожая и другим агротехническим работам, что способствует повышению эффективности сельского хозяйства и поддержке фермеров.


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URL: https://www.vb.kg/447603
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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