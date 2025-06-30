Глава ГКНБ раскритиковал чиновников за отдых и привёл в пример президента

Президент Садыр Жапаров последние три дня спит в самолёте, заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область, напоминая официальным лицам о дисциплинарной ответственности за отдых за границей и в выходные дни.

"Садыр Жапаров как глава государства строит международные отношения. Последние три-четыре дня он спит только в самолёте. Он прилетел из Малайзии, не заезжая домой, заправил самолёт в аэропорту "Манас" и сразу вылетел в Минск. Некоторые думают, что он живёт в своё удовольствие. Нет. Именно так и должны работать представители власти. Если мы увидим, что один отдыхает на озере, другой - в горах, а третий - за границей, мы привлечём такого госслужащего к ответственности и уволим", - подчеркнул Ташиев.

Напомним, летом 2023 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев запретил министрам отдыхать на Иссык-Куле.

Источник: kabar.kg