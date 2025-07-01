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Польша зовёт: почему студенты из Кыргызстана выбирают обучение в Европе?

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Выпускники школ Кыргызстана и их родители всё чаще задумываются, где учиться: образование в Европе кажется дорогим, но реальность такова, что цены на обучение в Бишкеке зачастую выше, чем в европейских вузах. Наш корреспондент поговорил с представителем VIZJA University Элизоветой Филипповой о возможностях для кыргызских студентов.

- Добрый день! Расскажите, пожалуйста, что привело вас в Бишкек и чем занимается ваш университет.

- Добрый день! Мы видим здесь большой интерес к международному образованию и много талантливых студентов. Уже есть успешные примеры ребят из Кыргызстана, которые учатся у нас, и мы хотим дать такую возможность большему числу студентов. Наш университет имеет кампусы в Варшаве и Кракове и предлагает обучение на английском и польском языках по направлениям: бизнес, финансы, IT, психология, экономика, управление, международные отношения, медицина и другие.

- Какие направления сейчас самые популярные среди студентов из Центральной Азии, особенно из Кыргызстана?

- Чаще всего выбирают бизнес-администрирование, финансовый менеджмент, информационные технологии и международные отношения. Всё более популярной становится психология, особенно среди тех, кто хочет работать в сфере ментального здоровья или социальной помощи. Молодёжь заинтересована в программах, которые дают не только теорию, но и практические навыки, востребованные на мировом рынке труда.

- С кем вы уже успели познакомиться здесь, и какие планы по сотрудничеству у вас с кыргызскими вузами или школами?

- Мы уже наладили контакты с представителями частных университетов, школ и образовательных агентств в Бишкеке. В Польше сотрудничаем с кыргызской диаспорой.

- Почему, по-вашему, Польша становится всё более привлекательной для студентов из Кыргызстана? Что особенно ценного они могут получить именно у вас?

- Польша предлагает высокое качество европейского образования по доступной цене, особенно если сравнивать с Западной Европой. VIZJA University даёт возможность учиться на английском языке, получить диплом, признаваемый во всех странах ЕС, и при этом жить в безопасной и комфортной среде. Мы активно сотрудничаем с бизнесом, и многие наши студенты начинают стажировки уже во время учёбы, получая ценные практические навыки.

- Есть ли у вашего университета стипендии или льготы для иностранных студентов? Какие условия для их получения?

- Да, у нас есть академические и социальные стипендии. Иностранные студенты могут претендовать на них после первого года обучения, в зависимости от успехов в учебе и участия в волонтёрской, спортивной, творческой или общественной деятельности. А для студентов из вашей школы мы предоставляем скидку на первый год обучения. Мы стремимся поддерживать талантливых ребят и создавать для них доступные условия.

- Как проходит адаптация студентов из других стран в Польше? Есть ли поддержка для тех, кто приезжает учиться впервые?

- Наш рекрутационный офис помогает с жильём и оформлением документов. Проводятся ориентационные дни, на которых студенты знакомятся с университетом, преподавателями, одногруппниками и самой Варшавой. Мы организуем языковые клубы польского и английского. Многие наши преподаватели и сотрудники сами учились за границей и понимают, с какими трудностями могут столкнуться студенты, поэтому мы стараемся создать атмосферу комфорта и поддержки.

- Спасибо за интересную беседу! Будем рады, если кыргызские студенты смогут открыть для себя новые возможности вместе с вашим университетом.

- Спасибо и вам! Мы тоже надеемся, что всё больше студентов из Кыргызстана смогут получить качественное образование в Польше и реализовать свои мечты. VIZJA University всегда открыт для талантливых и целеустремлённых молодых людей. Добро пожаловать в Варшаву!

Справка

VIZJA University - частный университет в Варшаве, основанный в 2001 году, с 2025 года носящий новое название (ранее UEHS). В вузе учатся более 16 тысяч студентов, включая иностранных из 120 стран. Обучение ведётся на английском и польском языках по программам в области бизнеса, финансов, психологии, IT, международных отношений, медицины и других направлений. Кампус Vizja Park оснащён современными аудиториями, лабораториями, спортзалом и библиотекой на 40 тысяч книг.

Университет занимает высокие места в рейтингах Perspektywy и имеет международную аккредитацию CEEMAN. VIZJA активно сотрудничает с университетами по всему миру, в том числе в Кыргызстане, и предлагает студентам поддержку с жильём, визой и адаптацией. Выпускники быстро находят работу благодаря практикоориентированному обучению и связям в бизнесе.


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URL: https://www.vb.kg/447606
Теги:
вуз, Польша, студенты, Кыргызстан
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