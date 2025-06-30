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Минсельхоз рассказал о примерах высадки второго урожая на поля Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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Районное управление аграрного развития Московского района Чуйской области КР, во исполнение поручения заместителя председателя кабинета министров - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева по второму урожаю, провело разъяснительную работу среди аграриев.

После уборки в регионе раннеспелых культур на сегодняшний день с 545 га области убрано 500 га чеснока, при средней урожайности 200 ц/га.

Урожайность зерновых культур на убранных землях составляет 18 ц/га. После первого урожая старого клевера (урожайность 120 ц/га) была проведена вспашка, а на освободившихся пригодных для второго урожая землях посеяно 100 га моркови, 70 га редьки, 130 га кукурузы на силос.

Вопрос с поливной водой решается на местах и проблем не возникало. Однако в целях рационального использования воды устанавливаются системы капельного орошения.

Площадь посева второй культуры составляет 300 гектаров. Стоит отметить, что непосредственная посадка второй культуры на землях, освобожденных от первой культуры, осуществляется в соответствии с поручением заместителя Председателя Кабинета Министров - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобава.


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URL: https://www.vb.kg/447607
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