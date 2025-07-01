Колонии-поселения в Кыргызстане уходят в прошлое

Жогорку Кенеш на заседании 26 июня в третьем чтении принял законопроект о ликвидации колоний-поселений как формы исполнения наказания. Инициативу представили как шаг к модернизации уголовно-исполнительной системы и оптимизации государственных расходов.

Как указано в справке-обосновании, содержание десяти действующих колоний-поселений ежегодно обходится бюджету почти в 100 миллионов сомов. При этом подавляющая часть суммы - около 85,5 миллиона - уходит на зарплаты сотрудников. Остальное тратится на коммунальные услуги и текущие нужды.

А эффективность таких учреждений вызывает всё больше вопросов. По данным на начало 2024 года, в колониях-поселениях числились 1303 осуждённых. Из них 897 находятся в розыске. Фактически наказание отбывают чуть больше 400 человек.

- На фоне таких показателей колонии-поселения теряют свою актуальность. Контроль над лицами, не нуждающимися в строгой изоляции, может осуществляться через пробацию, - пояснил замминистра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу.

Законопроектом также предусмотрен целый ряд изменений:

возможность пересмотра отдельных судебных решений;

условно-досрочное освобождение для осуждённых с примерным поведением;

усиление охраны учреждений, за счёт расширения полномочий новой Службы охраны и конвоирования при Минюсте.

Отмена колоний-поселений повлечёт за собой корректировку нормативной базы - предстоит отменить ряд постановлений, в том числе о создании этих учреждений и порядке отбывания наказания в них.

Разработку законопроекта поручил Кабинет министров. Власти подчёркивают, что цель реформы - не только экономия, но и повышение эффективности исполнения наказаний в целом.