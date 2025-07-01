Водители оказались в очередях и на жаре на границе с России и Казахстана

На КПП "Курмангазы", расположенном на границе Курмангазинского района Атырауской области и Астраханской области России, вновь длинные очереди. На выезде и въезде скапливаются легковые автомобили и фуры, а водители жалуются на многочасовое ожидание и отсутствие элементарных условий, сообщает корреспондент Orda.kz.

По словам очевидцев, очередь почти не движется, а жара делает ситуацию ещё более утомительной. Люди проводят в дороге до пяти часов, не имея доступа к питьевой воде, тени или нормальному туалету.

Еламан Сериккалиев, который едет в Грузию с друзьями, рассказывает, что провёл в очереди около четырёх часов.

"Было очень жарко, некуда было укрыться. Сидели в машине. Туалет в ужасном состоянии, а рядом стояли семьи с маленькими детьми - всем тяжело. Хотелось бы, чтобы хоть какие-то условия были обеспечены",

говорит он.

Похожую ситуацию описывает и дальнобойщик Нурболат Айтказин, который направлялся в Москву с грузом.

"Мы не первый раз пересекаем эту границу, и каждый раз одно и то же. Стоим часами, ни туалета, ни воды, никакой информации. Это же транзитный пункт, здесь должны быть условия и порядок", говорит водитель.

Пока нет официального объяснения причин этого конкретного затора, однако водители предполагают, что это связано с усилением контроля либо нехваткой пограничного персонала.

Очевидцы делятся фото и видео с места, на которых видно, как машины растянулись вдоль трассы, а люди выходят на обочины в поисках тени. Многие призывают местные власти обратить внимание на ситуацию и улучшить организацию на погранпункте, особенно в летний сезон, когда поток туристов и транзитных автомобилей резко возрастает.

Не так давно в КГД признали, что задержки с пропуском большегрузов на казахстанско-российской границе связаны с требованиями законодательства об экспорте и с нехваткой инфраструктуры.

Также СМИ указывают, что "На пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе, было зафиксировано скопление большегрузного автотранспорта.

"Для оказания помощи к месту направлены спасатели и военнослужащие воинской части 20982 МЧС РК",

говорится в сообщении.

Организована помощь водителям: предоставляются горячее питание, питьевая вода, медицинская помощь и информационная поддержка.

По данным МЧС, основной причиной затора стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы.