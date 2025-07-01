В Ат-Башы прошли фестивали "Кыргыз даамы" и "Кыргыз шырдагы"

На джайлоо Сары-Тал Ат-Башинского района прошли фестивали "Кыргыз даамы" и "Кыргыз шырдагы", а также международный турнир по кыргызской борьбе "Хан Кошой".

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Эдиль Байсалов, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Марат Тагаев, депутат Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо, заместитель главы области Адыл Сапаров, аким района Эмилбек Абдыкадыров, а также гости из всех регионов страны.

В рамках фестиваля были представлены традиционные национальные блюда, в том числе забытые рецепты. Мастера народного творчества из семи областей представили свои уникальные изделия, в том числе шырдаки и другие ремесленные изделия, на суд публики и жюри. Помимо этого, спортсмены из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана боролись за победу в кыргыз курошу, а лучники и художники продемонстрировали своё мастерство.

Мероприятие началось с исполнения отрывка из эпоса "Манас". Затем в виде театрализованного представления были показаны этапы приготовления кыргызского шырдака, выпечки традиционного хлеба, кумыса, культура угощения и другие элементы быта кочевников.

Известные акыны прославили в своих айтышах культуру кочевого кыргызского народа, его традиционные блюда и ремесла.

В своей приветственной речи Эдиль Байсалов особо отметил важность сохранения подлинной культуры, поддержки ремесленников и фермеров, а также значение подобных фестивалей для формирования позитивного имиджа региона. По его словам, такие мероприятия не только укрепляют национальное единство, но и стимулируют экономическое и инфраструктурное развитие горных регионов страны.

Судейство в конкурсах национальной кухни и шырдаков проводили опытные специалисты - учёные, историки, профессора и мастера прикладного искусства. По итогам конкурсов победителям были вручены дипломы и денежные призы.

Также были определены лучшие борцы, которым вручили чемпионские пояса, дипломы и денежные вознаграждения.

В завершение мероприятия для гостей фестиваля состоялась концертная программа.

https://minculture.gov.kg/ru/v-at-bashi-proshli-festivali-kirgiz-daami-kirgiz-shirdagi-i-mezhdunarodniy-turnir-po-kirgizskoy-borbe-khan-koshoy