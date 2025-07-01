Менторство в действии: предприниматели Кыргызстана выходят на экпорт

В Бишкеке состоялся выпуск участников Программы менторства, реализованной бизнес-ассоциацией JIA при поддержке ПРООН в Кыргызской Республике. Инициатива стала частью проекта "Содействие торговле", финансируемого правительством Финляндии.

Программа была направлена на развитие предпринимательских навыков и экспортного потенциала начинающих и действующих предпринимателей, в особенности женщин и молодежи, занятых в приоритетных секторах с высоким потенциалом добавленной стоимости: натуральный мед, сухофрукты и орехи, ремесленные изделия из войлока и кожи, а также приключенческий туризм.

Благодаря комплексной поддержке участники программы смогли значительно укрепить свои компетенции в бизнес-планировании, маркетинге, электронной коммерции, налогообложении и управлении командами. Они получили доступ к индивидуальному менторскому сопровождению, обучающим мероприятиям, нетворкингу и грантовой поддержке для запуска или расширения своего бизнеса.

Ключевые результаты Программы:

• Доходы участников выросли в среднем на 25%,

• Создано 15 новых предприятий и 56 рабочих мест, из которых 45 - для женщин и людей с инвалидностью,

• Одно предприятие вышло на экспортные рынки через онлайн-продажи,

• 33 предпринимателя расширили свой бизнес благодаря приобретенным актуальным знаниям, бизнес-навыкам и полученным грантам,

• 32 ментора из числа представителей бизнес-среды и гражданского сектора прошли обучение и стали активными наставниками.

В течение 17 месяцев 60 предпринимателей из различных регионов Кыргызстана получали регулярную поддержку от менторов: консультации, обучающие сессии, практические рекомендации. Всего в рамках Программы проведено более 50 обучающих мероприятий, охватывающих ключевые аспекты предпринимательской деятельности - от финансового планирования до управления конфликтами.

"Продвижение предпринимательства через менторство и обучение - это инвестиция в устойчивое будущее Кыргызстана. Мы верим в потенциал женщин и молодежи, а также в силу местного бизнеса, и продолжаем создавать условия для их роста, экспорта и вклада в развитие сообществ", - отметила Александра Соловьева, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике.

Менторство в этом контексте помогает предпринимательницам на практике укреплять бизнес-навыки и выстраивать устойчивые деловые связи.

"Программа менторства стала важной платформой для обмена знаниями и взаимной поддержки. Мы гордимся нашими участниками и надеемся, что полученный опыт станет трамплином для дальнейшего развития их бизнесов и повышения устойчивости местных сообществ", - добавила Нураим Манапбаева, руководительница команды Программы менторства.

Поддержка предпринимательства, в особенности женского и молодёжного, остается ключевым приоритетом ПРООН в Кыргызской Республике. Такие инициативы способствуют достижению целей устойчивого развития, раскрытию экономического потенциала регионов, созданию новых рабочих мест в рамках реализации Национальной программы развития до 2030 года.