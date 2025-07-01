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Сенсации на КЧМ-2025: Аль-Хиляль выбил Сити, Флуминенсе - Интер

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- Самуэль Деди Ирие
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Клубный чемпионат мира 2025 года уже преподнёс громкие сенсации: "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии и "Флуминенсе" из Бразилии выбили из турнира двух европейских грандов - "Манчестер Сити" и "Интер", финалистов Лиги чемпионов сезона 2023/24. Обе команды считались фаворитами, но не смогли подтвердить этот статус.

Аль-Хиляль - Манчестер Сити

Самая громкая сенсация турнира произошла в матче между "Аль-Хилялем" и "Манчестер Сити" - команда из Саудовской Аравии победила действующего победителя Лиги чемпионов со счётом 4:3 в дополнительное время.

Сити вышел вперёд уже на 10-й минуте - хотя гол Бернарду Силвы вызвал споры: в атаке перед взятием ворот могли быть два нарушения, связанных с игрой рукой, но судья не стал останавливать игру. Однако после этого подопечные Пепа Гвардиолы начали терять нити игры, особенно при обороне от быстрых контратак "Аль-Хиляля", которыми грамотно руководил новый главный тренер команды - Симоне Индзаги.

Несмотря на отсутствие травмированного Александра Митровича, "Аль-Хиляль" нашёл способы ответить. В начале второго тайма Маркус Леонардо сравнял счёт, воспользовавшись ошибкой в обороне Сити. Лучший игрок матча Малком вывел свою команду вперёд, обыграв Эдерсона в ближнем бою. Манчестер Сити сумел сравнять усилиями Фила Фодена и Хулиана Альвареса, но команда вновь проваливалась в обороне.

В дополнительное время "Аль-Хиляль" сумел забить четвёртый мяч и героически пройти в четвертьфинал турнира.

Флуминенсе - Интер

В другом матче 1/8 финала Флуминенсе уверенно обыграл Интер со счётом 2:0 в жаркой Шарлотте, США, и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира.

Бразильцы открыли счёт уже на 3-й минуте. Рене перехватил мяч в центре поля, отдал пас на Джона Ариаса, который прорвался по флангу и прострелил в штрафную. После рикошета мяч оказался у Хермана Кано, и аргентинский форвард спокойно отправил его в сетку с нескольких метров.

"Интер" мог быстро отыграться - на 12-й минуте Генрих Мхитарян создал момент для Федерико Димарко, но вратарь "Флуминенсе" Фабио спас свою команду.

Перед перерывом Флуминенсе забил второй гол - Игнасио Оливейра замкнул навес головой, однако гол был отменён после вмешательства VAR из-за офсайда.

Во втором тайме Интер имел реальный шанс сравнять счёт на 70-й минуте: Лаутаро Мартинес сохранил мяч в игре, навесив во вратарскую, но Стефан де Врей оказался не готов замкнуть передачу.

Флуминенсе грамотно закрыл игру и заслуженно добился победы над финалистами Лиги чемпионов.

Что дальше

"Аль-Хиляль" и "Флуминенсе" вышли в четвертьфинал турнира, где ждут следующих соперников. Особое внимание приковано к предстоящему матчу между Интер Майами Лионеля Месси и Пари Сен-Жерменом, который станет ещё одним громким противостоянием в рамках 1/8 финала.

Ранние вылеты "Манчестер Сити" и "Интера" показывают, что Клубный чемпионат мира больше не является ареной исключительно для европейского доминирования - команды из Азии и Южной Америки способны бороться на равных с лучшими клубами планеты.


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URL: https://www.vb.kg/447633
Теги:
футбол
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