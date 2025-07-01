Минсельхоз КР призывает мигрантов осваивать малопродуктивные земли в стране

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывает граждан Кыргызстана находящихся в трудовой миграции за ее пределами и внутри страны осваивать малопродуктивные земли.

Об этом информирует пресс-служба Минводсельпрома КР.

Стоит отметить, что по всей республике выявлено 614 тысяч гектаров малопродуктивных земель. Министерство на основании Постановления №243 призывает всех граждан осваивать такие земли, заявляя, что у граждан есть возможность хорошо зарабатывать, превратив Кыргызстан в зеленую зону.

Желающим заняться возделыванием малопродуктивных земель и пастбищ будет оказана комплексная поддержка со стороны министерства и районного управления аграрного развития. Это установка систем капельного орошения, получение льготных кредитов, консультации у профессиональных аграриев по выбору подходящей, качественной рассады и семян и т. д.