Уимблдон-2025 стартовал в Англии при рекордной жаре

В Лондоне стартовал один из самых престижных теннисных турниров мира - Уимблдон-2025. Первый день соревнований ознаменовался не только захватывающими матчами, но и аномальной для Великобритании жарой - температура воздуха достигала +30°C, что стало рекордом для начала турнира. Об этом сообщает DW.

Первые поединки 138-го розыгрыша Уимблдона начались 30 июня в 11:00 по Гринвичу. Зрители и игроки, привыкшие к традиционной прохладе и облачной погоде на турнире, столкнулись с нехарактерной для Туманного Альбиона жарой. Организаторы призвали болельщиков и спортсменов соблюдать меры предосторожности - пить больше воды и пользоваться солнцезащитными средствами.

Турнир продлится до 13 июля. Уимблдон является самым старым турниром Большого шлема - он проводится ежегодно с 1877 года, за исключением перерывов на Первую и Вторую мировые войны, а также отмены в 2020 году из-за пандемии COVID-19.