Жалалдин Абдувалиев стал трехкратным чемпионом мира по паратриатлону

Кыргызстанец Жалалдин Абдувалиев завоевал золотую медаль чемпионата мира по паратриатлону, который прошёл в испанском городе Понтеведра. Об этом сообщила Кыргызская федерация незрячих.

Абдувалиев выступал в категории спортсменов с нарушением зрения (PTVI) вместе с гайдом и спортсменом-лидером Николаем Ведмедем. Кыргызская пара показала лучший результат на дистанции, которая включала плавание (3 км), велогонку (120 км) и бег (30 км).

В чемпионате приняли участие спортсмены из более чем 50 стран. Победа Абдувалиева стала значимым достижением не только для самого спортсмена, но и для всего Кыргызстана.

"Победа Жалалдина Абдувалиева - это победа всей страны. Мы гордимся тем, что в лице таких спортсменов Кыргызстан заявляет о себе на мировой спортивной арене, укрепляя авторитет и веру в возможности каждого", - отметили в федерации.

Подготовка национальной сборной проходила под руководством главного тренера по паратриатлону Андрея Ханадеева.

Эта победа стала для Жалалдина Абдувалиева уже третьим титулом чемпиона мира, что укрепляет его статус одного из самых успешных паратриатлетов Кыргызстана.