В Бишкеке завершается подготовка к чемпионату Азии по борьбе среди юношей

С 5 по 13 июля на "Бишкек Арене" пройдет чемпионат Азии по борьбе среди юношей до 15 и до 20 лет. Директор Государственного агентства по физкультуре и спорту при Кабинете министров Кыргызской Республики Айбек Абдымомунов посетил спортивный комплекс для проверки готовности объекта к турниру.

Во время визита Абдымомунов ознакомился с техническим оснащением арены и ходом организационных работ, оценив уровень подготовки и дав необходимые рекомендации. По информации ответственных специалистов, основные работы находятся на завершающей стадии, и "Бишкек Арена" будет полностью готова к старту соревнований.

Чемпионат соберет молодых борцов из стран Азии и станет важным событием для развития борьбы в регионе и Кыргызстане.