Премьер-Лига Казахстана: "Астана" впереди, "Кайрат" не отстает

Состоялись матчи 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу. "Астана" продолжает лидировать с 34 очками в 15 матчах, однако "Кайрат" не отстает - у алматинцев 33 балла после гостевой победы над "Ордабасы" (1:0), несмотря на то, что команда завершила игру в меньшинстве, получив два удаления.

В домашнем матче "Астана" не смогла удержать преимущество в два мяча и сыграла вничью 3:3 с "Кызыл-Жаром". Третью строчку занимает "Актобе" (29 очков), разгромивший "Туран" со счётом 3:0. "Тобол" с 28 очками расположился на четвёртом месте, добыв ничью 2:2 с "Женисом" после того, как уступал 0:2.

"Елимай" продолжает борьбу за верхние позиции, выиграв 2:1 у "Кайсара". "Жетысу" одержал волевую победу над "Улытау" (2:1), покинув зону вылета. "Атырау" прервал серию из четырёх поражений, сыграв вничью 0:0 с "Окжетпесом".

Матчи 15-го тура пройдут 5 и 6 июля.

Результаты 14-го тура:

"Улытау" - "Жетысу" - 1:2

"Атырау" - "Окжетпес" - 0:0

"Тобол" - "Женис" - 2:2

"Туран" - "Актобе" - 0:3

"Астана" - "Кызылжар" - 3:3

"Ордабасы" - "Кайрат" - 0:1

"Кайсар" - "Елимай" - 1:2