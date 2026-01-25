Погода
Кыргызстан и США обсуждают новый меморандум по развитию здравоохранения

- Назгуль Абдыразакова
Министр здравоохранения Кыргызстана Каныбек Досмамбетов и посол США Лесли Вигери подтвердили готовность двух стран расширять сотрудничество в сфере здравоохранения. США предложили оформить работу новым меморандумом. Он определит приоритеты на ближайшие годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Американская сторона намерена сосредоточиться на трех направлениях. Это доступ к услугам и препаратам для людей, живущих с ВИЧ. Поддержка национальной программы по туберкулезу. Укрепление санитарно-эпидемиологической готовности. Кыргызстан сообщил, что проект меморандума проходит межведомственное согласование. После анализа финансовых, правовых, налоговых, таможенных и институциональных аспектов документ вернут США по официальным каналам.

На встрече обсудили и практические инициативы. Сейчас прорабатывается план строительства медицинского городка в Бишкеке. Рассматривается закупка современного медицинского и лабораторного оборудования. Возможна поставка техники от ведущих американских производителей. Также Кыргызстан заинтересован в стажировках и повышении квалификации специалистов в США.

Посол напомнила, что сотрудничество между странами в сфере здравоохранения ведется с середины 1990 годов. Оно включает программы по ВИЧ, туберкулезу и санитарно-эпидемиологической безопасности.

По итогам встречи министр Каныбек Досмамбетов отметил, что Кыргызстан заинтересован в конструктивном и взаимовыгодном партнерстве. Все инициативы будут рассматриваться в рамках действующих процедур и законодательства с учетом устойчивости системы здравоохранения.

Стороны договорились продолжать совместную работу по вопросам эпидемиологической безопасности, модернизации инфраструктуры, коммерческого взаимодействия и подготовки медицинских кадров.


