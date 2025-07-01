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Снова прорвало озеро Такыр-Тор. Эвакуировано 782 человека

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В озере Такыр-Тор, расположенном в Ысык-Атинском районе Чуйской области, вновь поднялся уровень воды.

Как сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР, сегодня в 03:00 утра поднялся уровень воды в озере и затопило автодорогу между селами Алмалуу и Кебек Бий (Горная-Серафимовка).

Согласно информации ведомства на 9:00, усилиями оперативной группы управления МЧС по Чуйской области местные жители этих двух сел были эвакуированы. В селе Алмалуу эвакуировали 500 человек, а в селе Кебек Бий (Горная Серафимовка) 240 человек. Из дома престарелых села Нижняя-Серафимовка в безопасно место перевели 42 постояльца.

В спасательных мероприятиях участвовали 21 сотрудник МЧС, 80 сотрудников МВД, 8 машин скорой помощи, 15 машин оперативной группы, 7 микроавтобусов и легковые авто.

На данный момент ситуация стабилизировалась, и эвакуированные местные жители начали возвращаться в свои дома.

Ситуацию на озере Такыр-Тор контролирует сам министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.


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URL: https://www.vb.kg/447645
Теги:
сель, Чуйская область
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