По Кыргызстану идет уборка зерновых культур

В Кыргызстане интенсивно идет уборка зерновых культур 2025 года, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По республике убрано 17,3 тыс. га из 653,9 тыс. га (в 2,6 раза больше).

На 30 июня 2024 года было убрано 4,3 тыс. га меньше.

Убранные площади:

Пшеница: 12,4 тыс. га (5,0%) из 249,9 тыс. га (+10,4 тыс. га по сравнению с 2024 годом).

Ячмень: 4,8 тыс. га (2,0%) из 239,2 тыс. га (+2,7 тыс. га).

Кукуруза, бобовые и другие: Уборка еще не началась.

Урожайность:

Средняя урожайность 27,2 ц/га (2024 - 25,8 ц/га).

Валовой сбор 47,0 тыс. тонн (+35,9 тыс. тонн).

По областям:

Баткенская обл.: 9,7% площади (4,1 тыс. га) убрано (+3,4 тыс. га). Пшеница 15,3%, ячмень 14,8%. Урожайность пшеницы 26,5 ц/га, ячменя 22,8 ц/га. Валовой сбор 10,2 тыс. тонн.

Джалал-Абадская обл.: 3,9% (2,8 тыс. га) (+1,4 тыс. га). В основном пшеница (10,3% - 2,4 тыс. га). Урожайность 34,5 ц/га (+2,0 ц/га). Валовой сбор 9,1 тыс. тонн.

Ошская обл.: 3,4% (3,4 тыс. га) (+2,8 тыс. га). Пшеница 5,3%, ячмень 4,6%. Урожайность 31,4 ц/га (+3,1 ц/га). Валовой сбор 10,7 тыс. тонн.

Чуйская обл.: 2,7% (6,9 тыс. га) (+5,4 тыс. га). В основном пшеница (4,9% - 5,5 тыс. га). Валовой сбор 8,4 тыс. тонн.

Таласская обл.: 0,2% (0,1 тыс. га). Сейчас только пшеница (1,0%). Валовой сбор 0,2 тыс. тонн.

Иссык-Кульская и Нарынская обл.: Уборка зерновых еще не началась.

Вданное время работает 140 комбайнов (2024 - 96 комбайнов).