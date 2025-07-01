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КР приняла участие в Совещании министров энергетики государств ШОС в Нинбо

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- Светлана Лаптева
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В городе Нинбо (КНР) 26 июня состоялось пятое Совещание министров энергетики государств-членов ШОС под председательством руководителя Государственного энергетического управления Китайской Народной Республики Ван Хунчжи.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, курирующих вопросы сотрудничества в сфере энергетики, государств-членов ШОС.

Главы делегаций обсудили актуальные вопросы обеспечения энергоперехода стран и энергобезопасности в условиях нестабильности на международных энергетических рынках.

Был одобрен проект Заявления Совета глав государств-членов ШОС по устойчивому развитию энергетики, который будет принят на предстоящем Тяньцзиньском саммите.

В своем выступлении Заместитель Генерального секретаря ШОС Хан Сохайл подчеркнул важность практической составляющей энергетического взаимодействия и необходимость совместной реализации проектов по актуальным направлениям - ветровая, солнечная энергетика, гидроэнергетика, водородная и биоэнергетика.

Также 26 июня 2025 года на площадке совещания министров энергетики государств-членов ШОС состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызской Республики и Национальным энергетическим управлением Китайской Народной Республики в области энергетики, энергоэффективности и энергосбережения.


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URL: https://www.vb.kg/447652
Теги:
Китай, Кыргызстан
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