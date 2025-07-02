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Победитель конкурса Quiz on Korea in Kyrgyzstan представит страну в Сеуле

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- Нина Ничипорова
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В центральном кампусе Международного университета Кыргызстана состоялся конкурс Quiz on Korea in Kyrgyzstan, организованный посольством Республики Корея в нашей стране совместно с Общественным телевещателем Кореи (KBS).

- Конкурс Quiz on Korea получил признание во многих странах мира. Он проводится для того, чтобы стимулировать мировой интерес к корейскому языку, культуре, истории, традициям, ценностям народа Республики Корея, чтобы поддержать у молодого поколения любовь к корейскому языку и культуре, помочь молодежи реализовать свои творческие амбиции, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Квангдже в интервью vb.kg перед началом конкурса.

- Для призеров мы подготовили награды. А главный победитель получит возможность представлять Кыргызстан на международной арене, в Сеуле, где будет соревноваться с участниками из других стран в финальном раунде конкурса. В прошлом году две студентки из Узбекистана и Казахстана дошли до финала. Студентка из Узбекистана заняла первое место. Думаю, что кыргызстанские участники также покажут хорошие результаты.

- В рамках ежегодной программы международной публичной дипломатии мы стараемся чтобы о Корее узнало как можно больше людей в мире. Благодаря этому конкурсу мои соотечественники также больше узнают о странах, которые представляют участники викторины, в том числе о Кыргызстане, - добавил господин посол. – Финал будет транслироваться по всей стране как специальная программа, приуроченная ко Дню корейской письменности в октябре.

Перед началом конкурса в актовом зале МУК чувствовалось волнение, молодые люди перелистывали справочники, которые наверняка были изучены, как говорится, вдоль и поперек. Участники должны были ответить на довольно сложные вопросы, касающиеся истории, культуры, языка, традиций и обычаев народа, национальной кухни, К-РОР, достопримечательностей Республики Корея. Специалист посольства Республики Корея Софья Ли просто профессионально вела программу конкурса и помогла участникам быстро справиться с волнением и сосредоточиться на заданиях. И надо отметить, что большинство из них продемонстрировали обширные знания о Корее, отвечая на сложные вопросы, и даже исполняли песни на корейском языке, танцевали в стиле К-РОР.

Посол Ким Квангдже выразил благодарность всем за участие в конкурсе и любовь к Корее, прежде чем вручить награды четырем победителям, набравшим наибольшие баллы. Взволнованные и счастливые, они произносили речи на корейском языке, демонстрируя свое мастерство владения языком.

Финальный участник из победителей конкурса, который поедет в Корею, будет определён позже. С каждым из них будет проведено дополнительное собеседование, где оценят уровень владения корейским языком и творческие способности. По итогам этого интервью и будет выбран счастливчик, который будет представлять Кыргызстан в финальном раунде конкурса Quiz on Korea в Сеуле.

Одна из победительниц прошедшего конкурса, выпускница Корейского института Центральной Азии, а ныне переводчик-фрилансер в корейском международном агентстве Koica Жолдошбек кызы Батма, рассказала vb.kg, что к конкурсу интенсивно готовилась в течение двух недель.

- Любовь к корейскому языку возникла у меня из-за увлечения К-РОР. Хочу сказать тем, кто полюбил корейский язык, чтобы они продолжали усердно работать. Ваши усилия никогда не подведут вас, - пожелала своим друзьям счастливая победительница. -Изучение корейского языка расширило мои горизонты. И, конечно, искренне хочу поблагодарить посольство Республики Корея за предоставленную возможность участвовать в таком прекрасном конкурсе.

В викторине приняли участие около 30 человек, в основном студенты, изучающие корейский язык. Средний возраст участников составил 22 года, что свидетельствует об интересе к корейской культуре и языку среди молодого поколения в Кыргызстане. В нашей стране корейский язык изучают на факультетах в двух ведущих университетах – Кыргызском национальном университете и Ошском государственном университете. Кроме того во многих учебных заведениях открыты академические курсы с направлением – корейский язык. Ежегодно полторы тысячи молодых кыргызстанцев отправляются учиться в различные университеты Кореи.


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URL: https://www.vb.kg/447655
Теги:
конкурс, Южная Корея, посольство, студенты, язык, культура
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