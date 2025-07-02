Главы бизнес-ассоциаций КР и Германии обсудили перспективы сотрудничества

На площадке Международного делового совета состоялась встреча руководителей бизнес-ассоциаций Кыргызстана с главой подразделения по Восточной и Центральной Азии Федерального Министерства по экономическому сотрудничеству и развитию Германии, г-ном Яннисом Неофиту.

В ходе встречи, организованной GIZ совместно с МДС, обсуждены перспективы укрепления сотрудничества частного сектора в Центральной Азии, с акцентом на развитие логистической и транспортной взаимосвязанности, расширение торговых и транзитных возможностей, а также продвижение туристического потенциала.

Особое внимание уделено обсуждению форматов взаимодействия между бизнес-сообществами Кыргызстана и Германии в контексте поддержки региональной экономической интеграции и устойчивого роста.

В завершение встречи главы бизнес-ассоциаций поделились актуальными отраслевыми вопросами, отметив возможности для расширения партнерства с германской стороной в целях укрепления двустороннего экономического взаимодействия.