Узбекский клуб может войти в структуру "Манчестер Сити"

Один из футбольных клубов Узбекистана может стать частью глобального футбольного холдинга City Football Group (CFG), владельцем которого является английский клуб "Манчестер Сити". Об этом сообщил заместитель председателя Национального Олимпийского Комитета Узбекистана Отабек Умаров, передаёт UzDaily.uz.

По словам Умарова, переговоры находятся на стадии обсуждения, и в случае успешной сделки узбекский клуб станет одним из более чем десяти клубов, входящих в CFG по всему миру. Ранее в структуру холдинга вошли клубы из США, Испании, Бразилии, Японии и других стран.

Интерес иностранных инвесторов к узбекскому футболу значительно вырос после перехода защитника Абдукодира Хусанова в европейский клуб. Возможное сотрудничество с CFG откроет новые перспективы для развития футбольной инфраструктуры страны, а также даст молодым игрокам доступ к международному опыту, современным методикам подготовки и глобальной системе поддержки.

Сделка может стать важным шагом на пути интеграции узбекского футбола в мировое сообщество.