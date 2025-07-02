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КПЛ-2025: официально открылось летнее трансферное окно

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- Самуэль Деди Ирие
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В чемпионате Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги сезона 2025 года официально открылось летнее трансферное окно. Как сообщает пресс-служба КПФЛ, с 1 июля клубы получили возможность усиливать составы, подписывать новых игроков и вносить тактические коррективы перед стартом второго круга.

Финал первого круга

Оставшиеся три матча 13-го тура, завершающего первую половину сезона, состоятся 2 и 3 июля. 2 июля "Илбирс" сыграет с "Алгой" в Бишкеке на стадионе "Алга" (начало в 20:00).

3 июля запланированы сразу два поединка:

"Дордой" примет "Нефтчи" на "Достук Арене" в селе Беш-Кунгей

"Абдыш-Ата" сыграет с "Барсом" на "Нитро Арене" в Канта

Обе игры начнутся в 20:00.

Четыре другие матча 13-го тура были сыграны ранее - 21 и 22 июня.

Расклад в таблице

На данный момент турнирную таблицу возглавляет "Мурас Юнайтед" с 32 очками после 13 матчей. Второе место занимает ошский "Алай" (28 очков, 13 игр). За ними следуют:

"Барс" - 26 очков

"Абдыш-Ата" и "Дордой" - по 25 очков (по 12 матчей)

Всего в чемпионате участвуют 14 клубов, и борьба за лидерство обостряется. Второй круг обещает быть не менее насыщенным!


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URL: https://www.vb.kg/447668
Теги:
футбол, Кыргызстан
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