Этап Кубка Центральной Азии по скалолазанию прошёл на Иссык-Куле

Во втором этапе Кубка Центральной Азии KIDS-2025 по спортивному скалолазанию, который прошёл в селе Тору-Айгыр (Иссык-Кульская область, Кыргызстан), приняли участие 107 спортсменов из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана.

Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, соревнования проходили в дисциплинах "трудность" и "скорость". В испытаниях по "трудности" выступили 105 участников, в "скорости" - 93. Спортсмены соревновались в трёх возрастных категориях: 2011–2012 г.р., 2013–2014 г.р. и 2015 г.р. и младше.

Особенно ярко выступили воспитанники СДЮШОР им. С. Джуманазарова, завоевавшие призовые места:

Скорость:

Юноши 2010 г.р. и младше:

2-е место - Марасулов Дамир

3-е место - Эсенбеков Алибек

Девушки 2010 г.р. и младше:

1-е место - Карих Дарина

4-е место - Байбагышева Джамиля

Мальчики 2015 г.р. и младше:

2-е место - Ким Сергей

Трудность:

Юноши 2011–2012 г.р.:

3-е место - Марасулов Дамир

4-е место - Лазарев Демид

5-е место - Подкорытов Егор

Девушки 2011–2012 г.р.:

4-е место - Оморова Адель

5-е место - Карих Дарина

Организатором этапа выступила Федерация альпинизма и спортивного скалолазания Кыргызской Республики. Турнир стал важным этапом в развитии детского скалолазания в регионе и площадкой для обмена опытом между юными спортсменами Центральной Азии.