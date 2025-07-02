Погода
$ 87.26 - 87.75
€ 101.70 - 102.62

Этап Кубка Центральной Азии по скалолазанию прошёл на Иссык-Куле

240  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во втором этапе Кубка Центральной Азии KIDS-2025 по спортивному скалолазанию, который прошёл в селе Тору-Айгыр (Иссык-Кульская область, Кыргызстан), приняли участие 107 спортсменов из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана.

Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, соревнования проходили в дисциплинах "трудность" и "скорость". В испытаниях по "трудности" выступили 105 участников, в "скорости" - 93. Спортсмены соревновались в трёх возрастных категориях: 2011–2012 г.р., 2013–2014 г.р. и 2015 г.р. и младше.

Особенно ярко выступили воспитанники СДЮШОР им. С. Джуманазарова, завоевавшие призовые места:

Скорость:

Юноши 2010 г.р. и младше:

2-е место - Марасулов Дамир

3-е место - Эсенбеков Алибек

Девушки 2010 г.р. и младше:

1-е место - Карих Дарина

4-е место - Байбагышева Джамиля

Мальчики 2015 г.р. и младше:

2-е место - Ким Сергей

Трудность:

Юноши 2011–2012 г.р.:

3-е место - Марасулов Дамир

4-е место - Лазарев Демид

5-е место - Подкорытов Егор

Девушки 2011–2012 г.р.:

4-е место - Оморова Адель

5-е место - Карих Дарина

Организатором этапа выступила Федерация альпинизма и спортивного скалолазания Кыргызской Республики. Турнир стал важным этапом в развитии детского скалолазания в регионе и площадкой для обмена опытом между юными спортсменами Центральной Азии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447670
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  