Кыргызстанцы успешно выступили на международном турнире по легкой атлетике

В Ташкенте (Узбекистан) прошли VII международные соревнования по лёгкой атлетике памяти Заслуженного тренера Узбекистана Г.Г. Арзуманова. В турнире приняли участие около 194 спортсменов из 14 стран, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Кыргызстан на соревнованиях представляли 12 легкоатлетов, среди которых - пятеро воспитанников столичной СДЮСШОР им. С. Джуманазарова.

Лучший результат показал Тимур Исаков, занявший второе место в прыжках в длину с личным рекордом 7,70 метра. Руслан Литовский финишировал пятым на дистанции 200 метров и шестым на 400 метрах. В женском забеге на 5000 метров четвёртой стала Алия Самаркул кызы.

Успешное выступление кыргызстанских спортсменов демонстрирует рост уровня лёгкой атлетики в стране и готовность к дальнейшим международным стартам.