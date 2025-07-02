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Кыргызстанцы успешно выступили на международном турнире по легкой атлетике

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- Самуэль Деди Ирие
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В Ташкенте (Узбекистан) прошли VII международные соревнования по лёгкой атлетике памяти Заслуженного тренера Узбекистана Г.Г. Арзуманова. В турнире приняли участие около 194 спортсменов из 14 стран, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Кыргызстан на соревнованиях представляли 12 легкоатлетов, среди которых - пятеро воспитанников столичной СДЮСШОР им. С. Джуманазарова.

Лучший результат показал Тимур Исаков, занявший второе место в прыжках в длину с личным рекордом 7,70 метра. Руслан Литовский финишировал пятым на дистанции 200 метров и шестым на 400 метрах. В женском забеге на 5000 метров четвёртой стала Алия Самаркул кызы.

Успешное выступление кыргызстанских спортсменов демонстрирует рост уровня лёгкой атлетики в стране и готовность к дальнейшим международным стартам.


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URL: https://www.vb.kg/447672
Теги:
легкая атлетика, Узбекистан, Кыргызстан
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