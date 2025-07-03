В племенном хозяйстве "Буркут" получили 102 ягненка овец породы "Ала-тоо"

В рамках проекта "3+2" в селе Коммунизм Т. Зулпуевского айыл окмоту Кара-Суйского района функционирует племенное хозяйство "Буркут", специализирующееся на разведении овец мясо-сального направления.

В текущем году от 100 маточных овец породы "Ала-Тоо" получено 102 ягнёнка. Ещё 135 овец пока не вступили в период окота. Также в 2025 году было приобретено дополнительно 23 племенные овцы и 1 племенной баран-производитель. Общее поголовье породы составляет 361 голову. Вся скотина промаркирована и внесена в систему идентификации и учета животных (СИОЖ) .

В апреле проведены профилактические прививки против чумы и оспы. В июне у 25 овец, прошедших вакцинацию, были взяты образцы крови для лабораторной проверки иммунитета на чуму, анализы направлены в Южный региональный центр ветеринарной диагностики и экспертизы. Результаты показали наличие устойчивого иммунитета. До мая стадо содержалось на пастбище Ланган в айыл окмоту Отуз-Адыр, затем с июня выведено на летнее пастбище Кара-Киндик в Алайском районе.

25 июня ягнята-самцы были отсортированы и отправлены на отдельное содержание. На 5 июля запланирована стрижка овец, в этот же день самки ягнят будут изолированы на месяц. После окончания периода отъема они снова будут объединены с основным стадом.

Стоит отметить, что программа "3+2" по растениеводству и животноводству реализуется в соответствии с поручением заместителя Председателя Кабинета Министров – министра водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева.