Погода
$ 87.40 - 87.78
€ 101.70 - 102.62

Реал Мадрид обыграл Ювентус и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионат мира

314  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира "Реал Мадрид" победил "Ювентус" со счётом 1:0. Единственный гол забил воспитанник академии мадридского клуба Гонсало Гарсия во второй половине встречи.

Звезда "Реала" Килиан Мбаппе дебютировал на турнире, выйдя на замену во втором тайме после пропуска группового этапа из-за болезни. Его игра была скорее тренировочной, и он не сумел значительно повлиять на ход матча.

"Ювентус" имел несколько опасных моментов в начале встречи, но под давлением команды под руководством Хаби Алонсо постепенно ослаб. Вратарь "Ювентуса" Микеле Ди Грегорио совершил несколько важных спасений, не позволив соперникам увеличить счёт.

Гонсало Гарсия забил гол головой на 54-й минуте после точной передачи Трента Александера-Арнольда. Эта победа вывела "Реал Мадрид" в четвертьфинал, где он встретится с победителем пары "Боруссия Дортмунд" - "Монтеррей".

Фанаты с энтузиазмом поддерживали появление Мбаппе, но итоговый результат решился благодаря усилиям всей команды. "Реал" демонстрирует хороший уровень игры под руководством нового тренера и продолжает борьбу за титул.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447674
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  