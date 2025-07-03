Реал Мадрид обыграл Ювентус и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионат мира

В матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира "Реал Мадрид" победил "Ювентус" со счётом 1:0. Единственный гол забил воспитанник академии мадридского клуба Гонсало Гарсия во второй половине встречи.

Звезда "Реала" Килиан Мбаппе дебютировал на турнире, выйдя на замену во втором тайме после пропуска группового этапа из-за болезни. Его игра была скорее тренировочной, и он не сумел значительно повлиять на ход матча.

"Ювентус" имел несколько опасных моментов в начале встречи, но под давлением команды под руководством Хаби Алонсо постепенно ослаб. Вратарь "Ювентуса" Микеле Ди Грегорио совершил несколько важных спасений, не позволив соперникам увеличить счёт.

Гонсало Гарсия забил гол головой на 54-й минуте после точной передачи Трента Александера-Арнольда. Эта победа вывела "Реал Мадрид" в четвертьфинал, где он встретится с победителем пары "Боруссия Дортмунд" - "Монтеррей".

Фанаты с энтузиазмом поддерживали появление Мбаппе, но итоговый результат решился благодаря усилиям всей команды. "Реал" демонстрирует хороший уровень игры под руководством нового тренера и продолжает борьбу за титул.