Мунарбек Сейитбек уулу дебютирует на профессиональном ринге в Бишкеке

Призёр Олимпийских игр в Париже, кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу проведёт свой первый профессиональный бой 20 июля в Бишкеке. Мероприятие состоится на арене Bishkek Arena в рамках профессионального боксерского вечера дружбы, организованного промоушеном SAIKOU LUSH.

Его соперником станет Коннрад Серуенге из Уганды, имеющий в послужном списке 9 побед и 5 поражений.

Мунарбек Сейитбек уулу, которому 29 лет, начал заниматься боксом в возрасте восьми лет. Он окончил факультет физической культуры Ошского государственного университета. На Олимпиаде в Париже он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 57 кг, став первым кыргызстанским боксёром, получившим олимпийскую медаль в истории страны.