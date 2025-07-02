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Мунарбек Сейитбек уулу дебютирует на профессиональном ринге в Бишкеке

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- Самуэль Деди Ирие
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Призёр Олимпийских игр в Париже, кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу проведёт свой первый профессиональный бой 20 июля в Бишкеке. Мероприятие состоится на арене Bishkek Arena в рамках профессионального боксерского вечера дружбы, организованного промоушеном SAIKOU LUSH.

Его соперником станет Коннрад Серуенге из Уганды, имеющий в послужном списке 9 побед и 5 поражений.

Мунарбек Сейитбек уулу, которому 29 лет, начал заниматься боксом в возрасте восьми лет. Он окончил факультет физической культуры Ошского государственного университета. На Олимпиаде в Париже он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 57 кг, став первым кыргызстанским боксёром, получившим олимпийскую медаль в истории страны.


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URL: https://www.vb.kg/447676
Теги:
бокс, Бишкек
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