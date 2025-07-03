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ЦА сталкивается с нарастающим дефицитом газа: потребление растет

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- Светлана Лаптева
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Центральноазиатский регион демонстрирует растущие газовые аппетиты. Причины - быстрый рост населения (≈ +1 млн человек в год), индустриализация, изношенная инфраструктура и сокращение собственной добычи.

Узбекистан впервые из экспортёра превратился в импортёра: в 2024 году добыл 44,6 млрд куб. м (–4,5%), но закупил у России и Туркменистана газа на $1,7 млрд.

Казахстан из 59,2 млрд куб. м добычи получил лишь 29 млрд куб. м коммерческого газа. Экспорт в Китай сократился на 40%.

Кыргызстан и Таджикистан почти не добывают газ и критически зависят от импорта.

Туркменистан остаётся единственным плюсовым игроком: добыл 41,3 млрд куб. м, сохраняя статус главного экспортёра. Однако лишнего газа для соседей у него немного.

Новые ТЭЦ, ГЭС и заявленные АЭС пока не покрывают дефицит. Строительство АЭС в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане тормозится из-за нехватки финансирования, воды, кадров и согласия на политическом уровне.

По неофициальным прогнозам, к 2030 году страны региона могут закупать до 25 млрд куб. м газа в год, в первую очередь - у России.

Источник: caravan-info.pro


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URL: https://www.vb.kg/447678
Теги:
газ, Центральная Азия
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