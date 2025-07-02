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Мирзохид Имамназаров вышел в четвертьфинал Кубка мира по боксу в Астане

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский боксер Мирзохид Имамназаров успешно пробился в четвертьфинал Кубка мира по боксу, который проходит в Астане (Казахстан) под эгидой World Boxing.

1 июля в 1/8 финала Имамназаров одержал победу над соперником из Турции со счётом 4:1 и теперь готовится к бою против представителя Монголии.

В то же время другой кыргызстанский спортсмен Омурбек Бекжигит уулу уступил во встрече с французским боксёром и выбыл из турнира.

Ранее в весовой категории до 70 кг Алмаз Орозбеков также вышел в четвертьфинал, победив казахстанского спортсмена.


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URL: https://www.vb.kg/447683
Теги:
бокс, Кыргызстан
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