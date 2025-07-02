Мирзохид Имамназаров вышел в четвертьфинал Кубка мира по боксу в Астане

Кыргызстанский боксер Мирзохид Имамназаров успешно пробился в четвертьфинал Кубка мира по боксу, который проходит в Астане (Казахстан) под эгидой World Boxing.

1 июля в 1/8 финала Имамназаров одержал победу над соперником из Турции со счётом 4:1 и теперь готовится к бою против представителя Монголии.

В то же время другой кыргызстанский спортсмен Омурбек Бекжигит уулу уступил во встрече с французским боксёром и выбыл из турнира.

Ранее в весовой категории до 70 кг Алмаз Орозбеков также вышел в четвертьфинал, победив казахстанского спортсмена.